Інвестиції в освіту – стратегічний крок для бізнесу та країни: висновки дослідження KSE та Delo.ua

Українські компанії, які зараз інвестують в освіту, не лише вирішують важливі стратегічні питання для всієї країни, але й зміцнюють своє сприйняття в суспільстві. Зважаючи на цю важливість, Delo.ua та Київська школа економіки (KSE) провели спільне дослідження, присвячене ролі освіти на ринку праці.

Про це повідомив соціолог та ректор KSE Тимофій Брік під час виступу “Що ми знаємо та не знаємо про вибір і цінність освіти під час війни?” в межах HR Wisdom Summit 2025, серед організаторів якого є Delo.ua.

Бізнес, що інвестує в освіту, вирішує стратегічні завдання країни

"Однією з найбільших проблем на українському ринку праці є так звані "структурні прогалини". Є вакансії, і є люди, які шукають роботу, але чомусь вони не можуть зустрітися. Дуже часто у людей бракує навичок, щоб виконувати цю роботу", - зазначив Брік.

На думку соціолога, підприємства, які зможуть ефективно вирішити питання поєднання людини та вакансії, а також питання пошуку й підготовки кадрів, розв'яжуть одразу дві ключові проблеми.

По-перше, вони усунуть власну бізнесову проблему: де брати кваліфікованих співробітників. Це може бути досягнуто як через власне навчання персоналу, так і шляхом інвестицій у зовнішні освітні проєкти.

По-друге, ці компанії зроблять значний внесок у вирішення суспільної проблеми, оскільки нестача кадрів безпосередньо впливає на економічне зростання країни. Таким чином, інвестиції бізнесу в освіту стають стратегічним кроком, що приносить вигоду як окремим компаніям, так і державі загалом.

Головні висновки дослідження

Нове дослідження виявило чітку тенденцію: освіта стає ключовим пріоритетом для відповідальних компаній. Понад 70% опитаних підприємств регулярно інвестують в освітні проєкти, демонструючи розуміння важливості розвитку людського капіталу.

Згідно з висновками дослідження, особливо помітне зростання співпраці з університетами. Розвиток внутрішнього навчання та партнерських програм з вищими навчальними закладами показали найбільше зростання у 2024-2025 роках.

Водночас дослідження вказало на необхідність кращої оцінки результатів. Лише 35% компаній мають структуровані системи оцінювання ефективності своїх освітніх ініціатив.

Також було наголошено, що мотивація має значення: компанії з чіткою мотивацією до освітньої філантропії демонструють більш системний підхід до своїх інвестицій, що призводить до більш ефективних та стабільних результатів.

Найактивнішими у підтримці освітніх ініціатив є компанії з фінансового та технологічного секторів.

Соціальна відповідальність бізнесу

Українські компанії активно розвивають політику корпоративної соціальної відповідальності (CSR). Нове дослідження показало, що 75% опитаних компаній мають розроблену та формалізовану політику CSR. Це свідчить про зростання усвідомлення важливості соціальної відповідальності бізнесу.

Понад половина компаній, а саме 55%, активно впроваджують Цілі сталого розвитку (SDG) ООН. При цьому великі компанії (понад 1000 співробітників) є лідерами у розвитку політик CSR та SDG.

Серед найпопулярніших Цілей сталого розвитку, які впроваджує український бізнес, виділяються:

Якісна освіта: 68% компаній активно долучаються до освітніх ініціатив.

компаній активно долучаються до освітніх ініціатив. Добре здоров'я та благополуччя: 52% .

. Гідна праця та економічне зростання: 45% .

. Чиста вода та санітарія: 40%.

Форми підтримки освіти у 2024-2025 роках

Найпопулярнішими формами підтримки освіти серед українських компаній є стажування студентів (85%) та співпраця з ВНЗ (70%). Порівняно з минулим роком, зросла кількість компаній, що створюють власні освітні лабораторії та хаби.

Ключові освітні ініціативи компаній

Українські компанії все активніше долучаються до розвитку освіти, інвестуючи в широкий спектр ініціатив. Нові дані показують, що бізнес не лише надає фінансову підтримку, а й створює власні освітні проєкти, співпрацюючи з вищими навчальними закладами та підтримуючи таланти.

Тимофій Брік

Найпопулярніші напрямки освітньої співпраці бізнесу:

Співпраця з університетами: Компанії активно створюють спільні навчальні програми, організовують лекції та воркшопи , інтегруючи практичний досвід у навчальний процес.

Компанії активно створюють , інтегруючи практичний досвід у навчальний процес. Освітні хаби та лабораторії: Бізнес інвестує у створення технологічних центрів та інкубаторів на базі навчальних закладів, забезпечуючи студентам доступ до сучасного обладнання та реальних проєктів.

Бізнес інвестує у на базі навчальних закладів, забезпечуючи студентам доступ до сучасного обладнання та реальних проєктів. Корпоративні університети: Багато великих компаній розробляють власні програми внутрішнього навчання , що дозволяє підвищувати кваліфікацію співробітників та готувати нових фахівців під свої потреби.

Багато великих компаній розробляють , що дозволяє підвищувати кваліфікацію співробітників та готувати нових фахівців під свої потреби. Підтримка олімпіад та конкурсів: Бізнес активно спонсорує змагання для студентів та школярів, стимулюючи розвиток талантів у різних галузях.

Ключові показники фінансування освіти бізнесом

Середня річна сума , яку компанії спрямовують на підтримку освіти, становить 320 тисяч гривень .

, яку компанії спрямовують на підтримку освіти, становить . Інвестиції на одного працівника складають 3800 гривень на рік.

Основні тренди у фінансуванні:

Спостерігається значне зростання інвестицій на 15% порівняно з минулим роком, що свідчить про системний підхід бізнесу до підтримки освітніх проєктів.

порівняно з минулим роком, що свідчить про системний підхід бізнесу до підтримки освітніх проєктів. Найбільш динамічне зростання фінансування відмічено у IT та фінансовому секторі .

. Також помітне збільшення підтримки регіональних освітніх закладів, що сприяє розвитку освіти не лише у великих містах, а й по всій країні.

Мотивація компаній до філантропії

Головним мотиватором виступає соціальна відповідальність, яка отримала найвищий рейтинг (4.7).

Корпоративний імідж також є важливим фактором (4.2), особливо для великих компаній.

Цікаво, що особиста мотивація CEO/власника відіграє значну роль (4.0), особливо середнього бізнесу. Компанії, де керівництво має високу особисту зацікавленість, інвестують в освіту на 35% більше.

Водночас, запити влади/регуляторів (2.8) та тиск суспільства/НГО (2.5) мають менший вплив.

Дослідження також показало, що ІТ та фінансовий сектор є найбільш чутливими до питань корпоративного іміджу в контексті освітніх інвестицій.

Хто брав участь у дослідженні

В опитуванні взяли участь понад 50 українських компаній з більш ніж 10 галузей економіки. До числа учасників дослідження увійшли такі відомі компанії, як Київстар, Нова пошта, ROZETKA, Метінвест, Фармак, OKKO, Райффайзен Банк, EPAM, Kernel та багато інших.

Раніше ректор Київської школи економіки Тимофій Брік в інтерв’ю для Delo.ua розповів, як виглядають життєві сценарії підлітків в Україні, а також тих з них, хто поїхав за кордон; в якому стані знаходиться освіта і наука в Україні, що з ними не так і що ми не так робили останні 30 років; наскільки складним є процес створення якісної освіти, затребуваної реальною економікою.