AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Инвесторы разочарованы: акции производителя Labubu обвалились более чем на 20%

Pop Mart потеряла пятую часть стоимости после финрезультатов / Shutterstock

Акции китайской компании Pop Mart (производителя Labubu) рухнули более чем на 20% после публикации финансовых результатов за 2025 год. Несмотря на стремительный рост доходов, инвесторов обеспокоили замедление в четвертом квартале и более слабые ожидания показатели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Акции Pop Mart обрушились

Это стало самым большим падением котировок почти через год, несмотря на существенный рост выручки.

Компания сообщила об увеличении дохода на 185% - до 37,12 млрд юаней, а чистая прибыль выросла более чем в три раза. В то же время, результаты не оправдали ожиданий аналитиков, а замедление роста в четвертом квартале вызвало обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшей стабильности бизнеса.

В Pop Mart заявляют, что в 2026 году планируют рост минимум на 20%, в то же время обещают не жертвовать прибыльностью ради быстрого расширения.

Компания также активно развивает новые направления – от бытовой техники до тематических парков и международных проектов, включая создание фильма о Labubu и открытие европейского офиса в Лондоне.

Напомним, компания Pop Mart в августе прошлого года сообщила о 396,5% чистой прибыли и росте выручки на 204,4% за первое полугодие.

Автор:
Ольга Опенько