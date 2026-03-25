Инвесторы разочарованы: акции производителя Labubu обвалились более чем на 20%

Акции китайской компании Pop Mart (производителя Labubu) рухнули более чем на 20% после публикации финансовых результатов за 2025 год. Несмотря на стремительный рост доходов, инвесторов обеспокоили замедление в четвертом квартале и более слабые ожидания показатели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Это стало самым большим падением котировок почти через год, несмотря на существенный рост выручки.

Компания сообщила об увеличении дохода на 185% - до 37,12 млрд юаней, а чистая прибыль выросла более чем в три раза. В то же время, результаты не оправдали ожиданий аналитиков, а замедление роста в четвертом квартале вызвало обеспокоенность инвесторов относительно дальнейшей стабильности бизнеса.

В Pop Mart заявляют, что в 2026 году планируют рост минимум на 20%, в то же время обещают не жертвовать прибыльностью ради быстрого расширения.

Компания также активно развивает новые направления – от бытовой техники до тематических парков и международных проектов, включая создание фильма о Labubu и открытие европейского офиса в Лондоне.

Напомним, компания Pop Mart в августе прошлого года сообщила о 396,5% чистой прибыли и росте выручки на 204,4% за первое полугодие.