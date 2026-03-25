Інвестори розчаровані: акції виробника Labubu обвалилися на понад 20%

Акції китайської компанії Pop Mart ( виробника Labubu) обвалилися більш ніж на 20% після публікації фінансових результатів за 2025 рік. Попри стрімке зростання доходів, інвесторів занепокоїли уповільнення у четвертому кварталі та слабші за очікування показники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Це стало найбільшим падінням котирувань майже за рік, попри суттєве зростання виручки.

Компанія повідомила про збільшення доходу на 185% - до 37,12 млрд юанів, а чистий прибуток зріс більш ніж утричі. Водночас результати не виправдали очікувань аналітиків, а уповільнення зростання у четвертому кварталі викликало занепокоєння інвесторів щодо подальшої стабільності бізнесу.

У Pop Mart заявляють, що у 2026 році планують зростання щонайменше на 20%, водночас обіцяють не жертвувати прибутковістю заради швидкого розширення.

Компанія також активно розвиває нові напрямки - від побутової техніки до тематичних парків і міжнародних проєктів, включно зі створенням фільму про Labubu та відкриттям європейського офісу в Лондоні.

Нагадаємо, компанія Pop Mart в серпні минулого року повідомила про 396,5% чистого прибутку та зростання виручки на 204,4% за перше півріччя.