Инвесторы выделили 4,6 млрд долларов на строительство дата-центра для Microsoft

Компания QTS, принадлежащая инвестгиганту Blackstone, выпускает облигации на сумму 4,6 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на строительство огромного центра обработки данных для искусственного интеллекта, а главным арендатором новых мощностей станет корпорация Microsoft.

Согласно данным рейтингового агентства Moody's, вырученные средства позволят QTS рефинансировать кредитные линии, привлеченные для строительства гигантского объекта.

Соглашение с Microsoft как якорным арендатором существенно снижает финансовые риски проекта в глазах инвесторов.

Долгосрочные договоры аренды с технологическими гигантами становятся ключевым инструментом, позволяющим разработчикам инфраструктуры привлекать миллиардные заимствования на выгодных условиях.

Агентство Moody's впервые присвоило выпуску облигаций QTS рейтинг Baa2, что на два уровня выше спекулятивной категории.

Это первый публичный выход компании на рынок облигаций инвестиционного класса, что значительно расширяет круг потенциальных кредиторов.

Отмечается, что с момента приобретения компании QTS фондом Blackstone в 2021 году за 10 миллиардов долларов разработчик дата-центров постепенно меняет модель финансирования.

Ранее компания полагалась на личное размещение долга среди страховщиков и узкого круга инвестменеджеров.

Новый масштабный выпуск облигаций свидетельствует о переходе на публичные рынки капитала для удовлетворения растущих потребностей в мощностях для обработки данных и сервисов искусственного интеллекта.

Напомним, в марте корпорация Microsoft заключила соглашение об аренде объекта для обработки данных в городе Абилине, штат Техас. Проект станет частью инфраструктуры по развитию искусственного интеллекта.