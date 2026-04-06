Інвестори виділили 4,6 млрд доларів на будівництво дата-центру для Microsoft

Компанія QTS, що належить інвестгіганту Blackstone, випускає облігації на суму 4,6 мільярда доларів. Ці кошти підуть на будівництво величезного центру обробки даних для штучного інтелекту, а головним орендарем нових потужностей стане корпорація Microsoft.

Згідно з даними рейтингового агентства Moody's, отримані кошти дозволять QTS рефінансувати кредитні лінії, залучені для будівництва гігантського об'єкта.

Угода з Microsoft, як якірним орендарем, суттєво знижує фінансові ризики проєкту в очах інвесторів.

Довгострокові договори оренди з технологічними гігантами стають ключовим інструментом, який дозволяє розробникам інфраструктури залучати мільярдні запозичення на вигідних умовах.

Агентство Moody's вперше присвоїло випуску облігацій QTS рейтинг Baa2, що на два рівні вище за спекулятивну категорію.

Це перший публічний вихід компанії на ринок облігацій інвестиційного класу, що значно розширює коло потенційних кредиторів.

Зазначається, що від моменту придбання компанії QTS фондом Blackstone у 2021 році за 10 мільярдів доларів, розробник дата-центрів поступово змінює модель фінансування.

Раніше компанія покладалася на приватне розміщення боргу серед страховиків та вузького кола інвестменеджерів.

Новий масштабний випуск облігацій свідчить про перехід до публічних ринків капіталу для задоволення зростаючих потреб у потужностях для обробки даних та сервісів штучного інтелекту.

Нагадаємо, у березні корпорація Microsoft уклала угоду про оренду об’єкта для обробки даних у місті Абілін, штат Техас. Проєкт стане частиною інфраструктури для розвитку штучного інтелекту.