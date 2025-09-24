Запланована подія 2

iPhone 17: пользователи массово жалуются на отключение Wi-Fi

iPhone 17 столкнулся с серьезными перебоями Wi-Fi

После старта продаж новых iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air пользователи сообщают о периодических отключениях Wi-Fi, которые иногда приводят к перебоям в работе Apple CarPlay и другим беспроводным функциям, создавая проблемы даже для тех, кто уже получил новые устройства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на MacRumors .

Некоторые пользователи связывают проблему с ношением сопряженного и разблокированного Apple Watch, хотя точный механизм сбоев остается неизвестным.

Пока не ясно, идет ли речь об аппаратном дефекте нового чипа Apple N1 (впервые примененного вместо Broadcom) или об ошибке программного обеспечения, которую компания может исправить обновлением iOS. Ожидается выход iOS 26.0.1, но неизвестно, попадет ли туда исправление.

Кроме проблем с Wi-Fi, журналисты Bloomberg News обратили внимание на скорые потертости корпуса в темно-синих версиях iPhone 17 Pro и Pro Max. В магазинах в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Шанхае телефоны витринного образца имели царапины уже через несколько часов экспозиции. Подобная проблема наблюдается и у черного iPhone Air.

Пользователи также сообщают, что зарядное устройство MagSafe может оставлять круглый след на задней панели моделей Pro. Это особенно заметно после того, как Apple в этом поколении отказалась от титана в пользу алюминия.

Напомним, 9 сентября Apple провела ежегодную презентацию, на которой показала свои ключевые новинки: ультратонкий iPhone 17, обновленную линейку Apple Watch и наушники AirPods с новыми функциями.

Автор:
Татьяна Гойденко