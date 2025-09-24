iPhone 17: користувачі масово скаржаться на відключення Wi-Fi

Після старту продажів нових iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air користувачі повідомляють про періодичні відключення Wi-Fi, які інколи призводять до перебоїв у роботі Apple CarPlay та інших бездротових функцій, створюючи проблеми навіть для тих, хто вже отримав нові пристрої.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на MacRumors.

Деякі користувачі пов’язують проблему з носінням сполученого та розблокованого Apple Watch, хоча точний механізм збоїв залишається невідомим.

Поки що не зрозуміло, чи йдеться про апаратний дефект нового чипа Apple N1 (вперше застосованого замість Broadcom), чи про помилку програмного забезпечення, яку компанія може виправити оновленням iOS. Очікується вихід iOS 26.0.1, але невідомо, чи потрапить туди виправлення.

Крім проблем із Wi-Fi, журналісти Bloomberg звернули увагу на швидкі потертості корпусу у темно-синіх версіях iPhone 17 Pro та Pro Max. У магазинах у Нью-Йорку, Лондоні, Гонконзі та Шанхаї телефони вітринного зразка мали подряпини вже через кілька годин експозиції. Подібна проблема спостерігається й у чорного iPhone Air.

Також користувачі повідомляють, що зарядний пристрій MagSafe може залишати круглий слід на задній панелі моделей Pro. Це особливо помітно після того, як Apple у цьому поколінні відмовилася від титану на користь алюмінію.

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела щорічну презентацію, на якій показала свої ключові новинки: ультратонкий iPhone 17, оновлену лінійку Apple Watch і навушники AirPods з новими функціями.