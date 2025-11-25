Запланована подія 2

Ипотека в Украине: объемы кредитования в сентябре выросли до 1,6 млрд грн

ипотека
Ипотечные ставки в Украине: средневзвешенная ставка 8–9% годовых в сентябре / Shutterstock

В сентябре украинские банки выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Об ипотеке в сентябре

За сентябрь банки Украины выдали 851 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд. грн. Из них 532 кредита на сумму 1 млрд грн пришлись на первичный рынок недвижимости, в том числе 152 кредита на 276 млн грн – под залог имущественных прав на будущее жилье. На вторичном рынке было предоставлено 319 кредитов на 621 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 8,13% годовых на первичном рынке и 9,37% на вторичном. Качество ипотечного портфеля остается высоким: доля неработающих кредитов не превышает 12%.

В сентябре больше всего ипотечных кредитов было выдано в следующих регионах:

  • Киевская область – 303 договора на общую сумму 599 млн грн, что составляет 37% от общего объема;
  • Киев – 155 договоров на 350 млн грн;
  • Львовская область – 46 договоров на 95 млн грн;
  • Ивано-Франковская область – 53 договора на 90 млн грн;
  • Волынская область – 35 договоров на 61 млн грн.

Справка: В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

Напомним, в августе украинские банки выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько