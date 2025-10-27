В августе банки выдали 789 ипотечных кредитов на 1,4 млрд грн: какие ставки

В августе украинские банки выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн, свидетельствует ежемесячный опрос банков об ипотечном кредитовании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Подавляющая часть ссуд пришлась на первичный рынок недвижимости – 480 кредитов на сумму 889,8 млн грн, из которых 136 кредитов на 267,3 млн грн были выданы под залог имущественных прав на будущее жилье. На вторичном рынке выдано 309 кредитов на 543,6 млн. грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном, а качество ипотечного портфеля остается высоким – доля неработающих кредитов сократилась до 12%.

По регионам больше ипотеки выдано в Киевской области - 249 договоров на 457,2 млн грн, в Киеве - 125 договоров на 280,7 млн грн, во Львовской области - 61 кредит на 124,5 млн грн, в Ивано-Франковской - 56 на 93,2 млн грн, в Винницкой - 48.

В опросе приняло участие 39 банков, охватывающих более 95% валового ипотечного портфеля, а новые кредиты предоставили данные 13 банков.

Напомним, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на повышение доступности жилья и развитие рыночных механизмов в этом сегменте.

В июле банки Украины выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн. Из них 508 кредитов на сумму 961,5 млн. грн. предоставлено на первичном рынке недвижимости. 143 из них на 275,6 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. На вторичном рынке недвижимости - 363 кредита на 646,7 млн грн.