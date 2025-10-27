У серпні банки видали 789 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн: які ставки

У серпні українські банки видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, свідчить щомісячне Опитування банків про іпотечне кредитування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Переважна частина позик припала на первинний ринок нерухомості – 480 кредитів на суму 889,8 млн грн, з яких 136 кредитів на 267,3 млн грн були видані під заставу майнових прав на майбутнє житло. На вторинному ринку видано 309 кредитів на 543,6 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку і 8,99% на вторинному, а якість іпотечного портфеля залишається високою – частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.

За регіонами найбільше іпотеки видано у Київській області – 249 договорів на 457,2 млн грн, у місті Києві – 125 договорів на 280,7 млн грн, у Львівській області – 61 кредит на 124,5 млн грн, в Івано-Франківській – 56 на 93,2 млн грн, у Вінницькій – 48 на 75,7 млн грн.

В опитуванні взяли участь 39 банків, що охоплюють понад 95% валового іпотечного портфеля, а нові кредити надали дані 13 банків.

Нагадаємо, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію розвитку іпотечного кредитування, яка має на меті підвищити доступність житла та розвивати ринкові механізми у цьому сегменті.

Додамо, у липні банки України видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн. З них 508 кредитів на суму 961,5 млн грн надано на первинному ринку нерухомості. 143 з них на 275,6 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. На вторинному ринку нерухомості — 363 кредити на 646,7 млн грн.