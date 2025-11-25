Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Іпотека в Україні: обсяги кредитування у вересні зросли до 1,6 млрд грн

іпотека
Іпотечні ставки в Україні: середньозважена ставка 8–9% річних у вересні / Shutterstock

У вересні українські банки видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Про іпотеку у вересні

За вересень банки України видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн. З них 532 кредити на суму 1 млрд грн припали на первинний ринок нерухомості, у тому числі 152 кредити на 276 млн грн - під заставу майнових прав на майбутнє житло. На вторинному ринку було надано 319 кредитів на 621 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 8,13% річних на первинному ринку та 9,37% на вторинному. Якість іпотечного портфеля залишається високою: частка непрацюючих кредитів не перевищує 12%.

У вересні найбільше іпотечних кредитів було видано у таких регіонах:

  • Київська область - 303 договори на загальну суму 599 млн грн, що становить 37% від загального обсягу;
  • Місто Київ - 155 договорів на 350 млн грн;
  • Львівська область -  46 договорів на 95 млн грн;
  • Івано-Франківська область - 53 договори на 90 млн грн;
  • Волинська область - 35 договорів на 61 млн грн.

Довідково: Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

Нагадаємо, у серпні українські банки видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько