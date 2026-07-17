Дорога до Молдовы станет короче на 28 км: мост Ямполь – Косеуць построили уже на треть

В Винницкой области продолжается строительство пограничного моста через реку Днестр между украинским городом Ямполь и молдавским поселком Косеуц. Сейчас строители выполнили около трети общего объема запланированных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Завершить объект и сдать его в эксплуатацию планируется в октябре или ноябре 2026 года. После открытия моста автомобильный маршрут между Винницей и молдавским городом Сорока станет короче на 28 километров.

Это позволит ускорить перевозку грузов, оптимизировать логистику и уменьшить время на пересечение государственной границы. Новый пункт пропуска "Ямполь - Косеуц" станет частью европейской транспортной сети TEN - T . Проект финансируется в рамках Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года.

В ходе рабочей встречи на объекте представители Агентства восстановления Украины, Министерства финансов, Винницкой ОВА и правительственной делегации Республики Молдова обсудили корректировку технических документов и организацию работы будущей таможенной и пограничной служб.

"Логистика сегодня имеет для Украины стратегическое значение. Враг наносит удары по мостам, пытаясь разорвать логистические связи. Мы восстанавливаем. А еще строим новые транспортные маршруты и усиливаем сообщение с нашими соседями", — заявил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

В Агентстве отметили, что новый мост улучшит транспортное сообщение между двумя странами и поможет интегрировать украинскую дорожную сеть в европейскую транспортную систему.

Ранее сообщалось, что в ряд выделил 718 миллионов гривен на обеспечение транспортного сообщения Одесской области и Молдавии.