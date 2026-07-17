Дорога до Молдови стане коротшою на 28 км: міст Ямпіль – Косеуць збудували вже на третину

На Вінниччині триває будівництво прикордонного мосту через річку Дністер між українським містом Ямпіль та молдовським селищем Косеуць. Наразі будівельники виконали близько третини від загального обсягу запланованих робіт.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Завершити об'єкт та здати його в експлуатацію планують у жовтні або листопаді 2026 року. Після відкриття мосту автомобільний маршрут між Вінницею та молдовським містом Сорока стане коротшим на 28 кілометрів.

Це дозволить прискорити перевезення вантажів, оптимізувати логістику та зменшити час на перетин державного кордону. Новий пункт пропуску "Ямпіль — Косеуць" стане частиною європейської транспортної мережі TEN-T. Проєкт фінансується в межах Стратегії розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року.

Під час робочої зустрічі на об'єкті представники Агентства відновлення України, Міністерства фінансів, Вінницької ОВА та урядової делегації Республіки Молдова обговорили коригування технічних документів та організацію роботи майбутньої митної і прикордонної служб.

"Логістика сьогодні має для України стратегічне значення. Ворог завдає ударів по мостах, намагаючись розірвати логістичні зв’язки. Ми відновлюємо. А ще будуємо нові транспортні маршрути та посилюємо сполучення з нашими сусідами", — заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

В Агентстві зауважили, що новий міст покращить транспортне сполучення між двома країнами та допоможе інтегрувати українську дорожню мережу до європейської транспортної системи.

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 718 мільйонів гривень на забезпечення транспортного сполучення Одеської області та з Молдовою.