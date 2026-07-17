Государство вернуло предпринимателям 20,6 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Украинские предприниматели активно создают инклюзивные рабочие места: за полгода Государственная служба занятости профинансировала 292 таких проекта на общую сумму 20,6 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В 25 случаях деньги были выделены на создание условий для работников I группы, а в 267 случаях – II группы.

Регионы-лидеры

Активнее всего компенсационной программой пользовались жители Киевской области – 49 и Черкасской – 36. Сумма компенсаций в целом по стране с начала года составляет почти 20,6 миллионов гривен.

В трех областях страны сумма выплат составила около 2,5 миллиона гривен, среди них: Житомирская, Ивано-Франковская и Черкасская, а в Киевской области - более 3 миллионов гривен.

С начала полномасштабного вторжения благодаря этим выплатам в Украине обустроили более 4,6 тысяч инклюзивных рабочих мест. Отдельно за первое полугодие 2026 года 92 раза выплачивалась компенсация за обустройство мест для работников с инвалидностью среди участников боевых действий. Пятую часть этих выплат (20,6%) осуществил Киевский областной центр занятости – 19 раз.

Как бизнес получить выплату?

Право на выплату имеют работодатели, нанимающие людей с инвалидностью и создающие для них специализированные рабочие места. Программа также действует для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, сами имеющих инвалидность. Предельный размер компенсации составляет до 129,7 тыс. грн. за работника с первой группой инвалидности и до 86,5 тыс. грн. – со второй.

Напомним, украинские компании получили более 2,76 млрд грн штрафов за невыполнение норматива по трудоустройству людей с инвалидностью .