Держава повернула підприємцям 20,6 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Українські підприємці активно створюють інклюзивні робочі місця: за пів року Державна служба зайнятості профінансувала 292 такі проєкти на загальну суму 20,6 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба установи.

У 25 випадках гроші виділили на створення умов для працівників I групи, а у 267 випадках – II групи.

Регіони-лідери

Найактивніше компенсаційною програмою користувалися мешканці Київської області – 49 та Черкаської – 36. Сума компенсацій загалом по країні з початку року становить майже 20,6 мільйонів гривень.

У трьох областях країни сума виплат склала близько 2,5 мільйонів гривень, серед них: Житомирська, Івано-Франківська та Черкаська, а у Київській області – понад 3 мільйонів гривень.

З початку повномасштабного вторгнення завдяки цим виплатам в Україні облаштували понад 4,6 тисячі інклюзивних робочих місць. Окремо за перше півріччя 2026 року 92 рази виплачувалася компенсація за облаштування місць для працівників з інвалідністю з-поміж учасників бойових дій. П'яту частину цих виплат (20,6%) здійснив Київський обласний центр зайнятості – 19 разів.

Як бізнесу отримати виплату?

Право на виплату мають роботодавці, які наймають людей з інвалідністю та створюють для них спеціалізовані робочі місця. Програма також діє для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, які самі мають інвалідність. Граничний розмір компенсації становить до 129,7 тис. грн за працівника з першою групою інвалідності та до 86,5 тис. грн – із другою.

Нагадаємо, українські компанії отримали понад 2,76 млрд грн штрафів за невиконання нормативу з працевлаштування людей з інвалідністю.