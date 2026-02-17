Запланована подія 2

Из-за атаки РФ обесточены пять областей: погибли работники ТЭС

Из-за атаки РФ обесточены пять областей / Freepik

17 февраля российская армия совершила очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Некрасов также рассказал, что утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, три из них погибли.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Заметим, 17 февраля Россия прицельно избивала по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлено водоснабжение, фиксируется нарушение теплоснабжения Сум и Одесса.

Автор:
Светлана Манько