Через атаку РФ знеструмлені п’ять областей: загинули працівники ТЕС

електроенергія, експорт
Через атаку РФ знеструмлені п’ять областей / Freepik

17 лютого російська армія здійснила чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Некрасов також розповів, що вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. 

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Зауважимо,  17 лютого Росія прицільно била по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водопостачання, фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.

Автор:
Світлана Манько