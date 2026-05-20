Из-за обстрелов в Украине растет площадь опасных территорий

разминирование, табличка, предупреждение о минах
Новые угрозы войны усложняют разминирование украинских земель / ГСЧС Украины

Более 40 тысяч км² украинских земель, считавшихся потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов, уже вернули к использованию фермерам и местным общинам. В то же время из-за постоянных российских обстрелов площадь опасных территорий продолжает расти.

Как пишет Delo.ua, об этом LIGA.net рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

О разминировании в Украине

Почти четверть территории Украины, пострадавшей в результате боевых действий, до сих пор считается потенциально опасной из-за мин и неразорванных боеприпасов. Речь идет примерно о 133 тысячах км² - это площадь больше территории Греции.

Несмотря на активное гуманитарное разминирование, проблема остается масштабной из-за постоянных боевых действий и новых обстрелов. С начала полномасштабного вторжения Украине уже удалось вернуть к использованию более 40 тысяч км территорий, однако часть очищенных земель может повторно загрязняться взрывоопасными предметами.

Среди основных последствий минного загрязнения:

  • миллионы гектаров сельскохозяйственных земель остаются непригодными для возделывания;
  • люди не могут безопасно возвращаться в деоккупированные общины;
  • тормозится экономическое восстановление регионов;
  • возрастают опасности для гражданского населения и критической инфраструктуры.

По оценкам специалистов, очищение территорий Украины от мин и боеприпасов к 2035 году может стоить более 27 млрд долларов.

  • Почему появление дронов и оптоволокна требует обновления подходов к разминированию

Специалисты отмечают, что современная война создает новые вызовы гуманитарному разминированию, которые не учитывались в предыдущих международных стандартах.

Одной из главных проблем стало массовое использование дронов для доставки взрывчатки. Из-за этого:

  • увеличивается количество труднодоступных и хаотично загрязненных территорий;
  • усложняется прогнозирование опасных зон;
  • саперы вынуждены работать в условиях повышенного риска.

Дополнительной угрозой стало использование FPV-дронов на оптоволокне. Хотя именно оптоволокно не взрывоопасно, оно:

  • создает экологические риски;
  • усложняет обследование территорий;
  • может мешать работе техники и оборудования для поиска мин.

Поэтому Украина адаптирует международные стандарты противоминной деятельности к реалиям современной войны и разрабатывает собственные технические подходы к гуманитарному разминированию.

  • Как платформа GRIT помогает определять, какие территории разминировать первыми

Для определения приоритетности разминирования в Украине тестируется цифровая платформа GRIT (Ground Rehabilitation through Innovation Technologies), созданная Минэкономики совместно с ПРООН.

Система анализирует более 30 источников данных, среди которых:

  • спутниковые снимки;
  • кадастровые карты;
  • информация о школах и больницах;
  • демографическая статистика;
  • данные о почвах, лесах и природоохранных территориях;
  • экономическая активность регионов

На основе этих данных платформа автоматически определяет, какие территории необходимо разминировать в первую очередь.

GRIT оценивает участки по нескольким ключевым критериям:

  • безопасность и риск повторного загрязнения;
  • экономическая значимость местности;
  • социальное значение для общин;
  • воздействие на окружающую среду.

Например, система помогает определить, что более приоритетно для очистки — сельскохозяйственные поля, дороги, школы или населенные пункты.

В Минэкономики отмечают, что платформа уже помогла сформировать план гуманитарного разминирования на 2026 год и определить сотни участков для первоочередной очистки.

Напомним, Центр гуманитарного разминирования впервые объявил аукционы по очистке земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Первые торги уже стартовали в системе и касаются участков в Изюмском районе Харьковской области.

Автор:
Ольга Опенько