Из-за обстрелов в Украине растет площадь опасных территорий

Более 40 тысяч км² украинских земель, считавшихся потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов, уже вернули к использованию фермерам и местным общинам. В то же время из-за постоянных российских обстрелов площадь опасных территорий продолжает расти.

Как пишет Delo.ua, об этом LIGA.net рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

О разминировании в Украине

Почти четверть территории Украины, пострадавшей в результате боевых действий, до сих пор считается потенциально опасной из-за мин и неразорванных боеприпасов. Речь идет примерно о 133 тысячах км² - это площадь больше территории Греции.

Несмотря на активное гуманитарное разминирование, проблема остается масштабной из-за постоянных боевых действий и новых обстрелов. С начала полномасштабного вторжения Украине уже удалось вернуть к использованию более 40 тысяч км территорий, однако часть очищенных земель может повторно загрязняться взрывоопасными предметами.

Среди основных последствий минного загрязнения:

миллионы гектаров сельскохозяйственных земель остаются непригодными для возделывания;

люди не могут безопасно возвращаться в деоккупированные общины;

тормозится экономическое восстановление регионов;

возрастают опасности для гражданского населения и критической инфраструктуры.

По оценкам специалистов, очищение территорий Украины от мин и боеприпасов к 2035 году может стоить более 27 млрд долларов.

Почему появление дронов и оптоволокна требует обновления подходов к разминированию

Специалисты отмечают, что современная война создает новые вызовы гуманитарному разминированию, которые не учитывались в предыдущих международных стандартах.

Одной из главных проблем стало массовое использование дронов для доставки взрывчатки. Из-за этого:

увеличивается количество труднодоступных и хаотично загрязненных территорий;

усложняется прогнозирование опасных зон;

саперы вынуждены работать в условиях повышенного риска.

Дополнительной угрозой стало использование FPV-дронов на оптоволокне. Хотя именно оптоволокно не взрывоопасно, оно:

создает экологические риски;

усложняет обследование территорий;

может мешать работе техники и оборудования для поиска мин.

Поэтому Украина адаптирует международные стандарты противоминной деятельности к реалиям современной войны и разрабатывает собственные технические подходы к гуманитарному разминированию.

Как платформа GRIT помогает определять, какие территории разминировать первыми

Для определения приоритетности разминирования в Украине тестируется цифровая платформа GRIT (Ground Rehabilitation through Innovation Technologies), созданная Минэкономики совместно с ПРООН.

Система анализирует более 30 источников данных, среди которых:

спутниковые снимки;

кадастровые карты;

информация о школах и больницах;

демографическая статистика;

данные о почвах, лесах и природоохранных территориях;

экономическая активность регионов

На основе этих данных платформа автоматически определяет, какие территории необходимо разминировать в первую очередь.

GRIT оценивает участки по нескольким ключевым критериям:

безопасность и риск повторного загрязнения;

экономическая значимость местности;

социальное значение для общин;

воздействие на окружающую среду.

Например, система помогает определить, что более приоритетно для очистки — сельскохозяйственные поля, дороги, школы или населенные пункты.

В Минэкономики отмечают, что платформа уже помогла сформировать план гуманитарного разминирования на 2026 год и определить сотни участков для первоочередной очистки.

Напомним, Центр гуманитарного разминирования впервые объявил аукционы по очистке земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Первые торги уже стартовали в системе и касаются участков в Изюмском районе Харьковской области.