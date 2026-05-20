Из-за обстрелов в Украине растет площадь опасных территорий
Более 40 тысяч км² украинских земель, считавшихся потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов, уже вернули к использованию фермерам и местным общинам. В то же время из-за постоянных российских обстрелов площадь опасных территорий продолжает расти.
Как пишет Delo.ua, об этом LIGA.net рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.
О разминировании в Украине
Почти четверть территории Украины, пострадавшей в результате боевых действий, до сих пор считается потенциально опасной из-за мин и неразорванных боеприпасов. Речь идет примерно о 133 тысячах км² - это площадь больше территории Греции.
Несмотря на активное гуманитарное разминирование, проблема остается масштабной из-за постоянных боевых действий и новых обстрелов. С начала полномасштабного вторжения Украине уже удалось вернуть к использованию более 40 тысяч км территорий, однако часть очищенных земель может повторно загрязняться взрывоопасными предметами.
Среди основных последствий минного загрязнения:
- миллионы гектаров сельскохозяйственных земель остаются непригодными для возделывания;
- люди не могут безопасно возвращаться в деоккупированные общины;
- тормозится экономическое восстановление регионов;
- возрастают опасности для гражданского населения и критической инфраструктуры.
По оценкам специалистов, очищение территорий Украины от мин и боеприпасов к 2035 году может стоить более 27 млрд долларов.
- Почему появление дронов и оптоволокна требует обновления подходов к разминированию
Специалисты отмечают, что современная война создает новые вызовы гуманитарному разминированию, которые не учитывались в предыдущих международных стандартах.
Одной из главных проблем стало массовое использование дронов для доставки взрывчатки. Из-за этого:
- увеличивается количество труднодоступных и хаотично загрязненных территорий;
- усложняется прогнозирование опасных зон;
- саперы вынуждены работать в условиях повышенного риска.
Дополнительной угрозой стало использование FPV-дронов на оптоволокне. Хотя именно оптоволокно не взрывоопасно, оно:
- создает экологические риски;
- усложняет обследование территорий;
- может мешать работе техники и оборудования для поиска мин.
Поэтому Украина адаптирует международные стандарты противоминной деятельности к реалиям современной войны и разрабатывает собственные технические подходы к гуманитарному разминированию.
- Как платформа GRIT помогает определять, какие территории разминировать первыми
Для определения приоритетности разминирования в Украине тестируется цифровая платформа GRIT (Ground Rehabilitation through Innovation Technologies), созданная Минэкономики совместно с ПРООН.
Система анализирует более 30 источников данных, среди которых:
- спутниковые снимки;
- кадастровые карты;
- информация о школах и больницах;
- демографическая статистика;
- данные о почвах, лесах и природоохранных территориях;
- экономическая активность регионов
На основе этих данных платформа автоматически определяет, какие территории необходимо разминировать в первую очередь.
GRIT оценивает участки по нескольким ключевым критериям:
- безопасность и риск повторного загрязнения;
- экономическая значимость местности;
- социальное значение для общин;
- воздействие на окружающую среду.
Например, система помогает определить, что более приоритетно для очистки — сельскохозяйственные поля, дороги, школы или населенные пункты.
В Минэкономики отмечают, что платформа уже помогла сформировать план гуманитарного разминирования на 2026 год и определить сотни участков для первоочередной очистки.
Напомним, Центр гуманитарного разминирования впервые объявил аукционы по очистке земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Первые торги уже стартовали в системе и касаются участков в Изюмском районе Харьковской области.