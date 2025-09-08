Издатель Mirror, Express и Star ставит под угрозу 600 рабочих мест из-за изменений в аудитории и влияния ИИ

Британский медиаиздатель Reach поставил под угрозу 600 рабочих мест в рамках последней реструктуризации, направленной на адаптацию к изменениям в привычках читателей и влиянию искусственного интеллекта.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию The Guardian.

Reach, владеющий газетами Mirror, Express и Star, а также многочисленными региональными изданиями, включая Manchester Evening News, Birmingham Mail и Liverpool Echo, объявил в понедельник, что планирует сократить 321 редакционную должность.

Общее количество подлежащих риску рабочих мест не включает реструктуризацию коммерческих и производственных подразделений, а также должности, пострадавшие от создания центрального спортивного хаба для освещения событий в национальных и региональных брендах, о чем было объявлено в июле.

Компания, получившая в прошлом году прибыль почти £100 млн, а ее генеральный директор Джим Маллин покинул пост в марте, отметила, что реструктуризация является частью перехода к созданию большего количества видео- и аудиоконтента, а также сети живых новостей.

"Наша новая структура представляет наибольшую реорганизацию, которую мы когда-либо осуществляли, даже больше, чем в начале цифровой революции, — сказал главный редакционный директор Reach Дэвид Хиггерсон. — Изменения, которые мы наблюдаем сейчас, требуют радикального изменения того, как мы работаем и как рассказываем истории. Для наших редакционных команд нам придется принять новый подход к работе от начала до конца, согласовывая ресурсы с нашими амбициями".

Хиггерсон также отметил, что в рамках реструктуризации компания создаст 135 новых должностей и стремится "предоставлять приоритет людям, чьи должности под угрозой".

В рамках реструктуризации компания также сообщила, что "сосредотачивает новое внимание на цифровых подписках".

Национальный союз журналистов выразил обеспокоенность по поводу влияния последней волны сокращений на моральное состояние сотрудников.

"Опять же, моральный дух падает из-за угрозы массовых сокращений, - сказал Крис Морли, национальный координатор NUJ для Reach. - Мнение о том, что любой медиабизнес может позволить себе уволить сотни талантливых журналистов, чтобы обеспечить свое будущее, заставляет задуматься, каким будет это будущее".

Компания за последние годы прошла через постоянные и глубокие волны сокращений и снижения издержек.

За 12 месяцев до конца 2023 года компания провела три волны сокращений – в общей сложности почти 800 должностей – самая большая годовая потеря рабочих мест в британской газетной индустрии за десятилетия.

В конце прошлого года Reach насчитывала чуть более 3500 сотрудников, по данным последнего ежегодного отчета компании. В редакционных и производственных подразделениях работает около 2 600 человек.

На пике в 2018 году в Reach работало почти 5 500 сотрудников после ряда приобретений, среди которых были Northern & Shell Ричарда Десмонда – издатель Express и Star и журнала OK! — и самая региональная газетная группа Великобритании Local World.