Видавець Mirror, Express та Star ставить під загрозу 600 робочих місць через зміни в аудиторії та вплив ШІ

Британський медіавидавець Reach поставив під загрозу 600 робочих місць у межах останньої реструктуризації, спрямованої на адаптацію до змін у звичках читачів та впливу штучного інтелекту.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The Guardian.

Reach, який володіє газетами Mirror, Express та Star, а також численними регіональними виданнями, включно з Manchester Evening News, Birmingham Mail та Liverpool Echo, оголосив у понеділок, що планує скоротити 321 редакційну посаду.

Загальна кількість робочих місць, що підлягають ризику, не включає реструктуризацію комерційних та виробничих підрозділів, а також посади, що постраждали від створення центрального спортивного хабу для висвітлення подій у національних та регіональних брендах, про що було оголошено в липні.

Компанія, яка минулого року отримала прибуток майже £100 млн, а її генеральний директор Джим Маллін покинув посаду в березні, зазначила, що реструктуризація є частиною переходу до створення більшої кількості відео- та аудіоконтенту, а також мережі живих новин.

"Наша нова структура представляє найбільшу реорганізацію, яку ми коли-небудь здійснювали, навіть більше ніж на початку цифрової революції, — сказав головний редакційний директор Reach Девід Хіггерсон. — Зміни, які ми спостерігаємо зараз, вимагають радикальної зміни того, як ми працюємо та як розповідаємо історії. Для наших редакційних команд нам доведеться прийняти новий підхід до роботи від початку до кінця, узгоджуючи ресурси з нашими амбіціями".

Хіггерсон також зазначив, що в межах реструктуризації компанія створить 135 нових посад і прагне "надавати пріоритет людям, чиї посади під загрозою".

У межах реструктуризації компанія також повідомила, що "зосереджує нову увагу на цифрових підписках".

Національна спілка журналістів висловила стурбованість щодо впливу останньої хвилі скорочень на моральний стан співробітників.

"Знову ж таки, моральний дух падає через загрозу масових скорочень, — сказав Кріс Морлі, національний координатор NUJ для Reach. — Думка про те, що будь-який медіабізнес може дозволити собі звільнити сотні талановитих журналістів, щоб забезпечити своє майбутнє, змушує замислитися, яким буде це майбутнє".

Компанія за останні роки пройшла через постійні й глибокі хвилі скорочень та зниження витрат.

За 12 місяців до кінця 2023 року компанія провела три хвилі скорочень — у цілому майже 800 посад — найбільша річна втрата робочих місць у британській газетній індустрії за десятиліття.

Наприкінці минулого року Reach налічувала трохи понад 3 500 співробітників, за даними останнього щорічного звіту компанії. У редакційних і виробничих підрозділах працює майже 2 600 осіб.

На піку в 2018 році в Reach працювало майже 5 500 співробітників після низки придбань, серед яких були Northern & Shell Річарда Десмонда — видавець Express та Star і журналу OK! — та найбільша регіональна газетна група Великої Британії Local World.