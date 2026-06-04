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Известный производитель мебели купил лесопильный цех во Львовской области за 4,5 млн грн

Цех переработки древесины
Цех переработки древесины продали за 4,5 млн. грн. / Prozorro.Продажи

Региональное управление Фонда государственного имущества (ФГИУ) провело аукцион по продаже деревообрабатывающего цеха в селе Грабова Львовской области, ранее принадлежавшему ликвидированному ГП "Буский лесхоз". Стоимость объекта на аукционе выросла в 7 раз. Победным оказалось предложение компании "Бусол", которая производит мебель под известным в западном регионе брендом Daniro и сопутствующие принадлежности, в том числе матрасы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что торги по продаже цеха по переработке древесины 388,6 м 2 состоялись 3 июня, на платформе "Prozorro.Продажи".

В 2017 году в цехе госсредством произвели капитальный ремонт и установили современную лесопильную линию. Стоимость обновления составила 4 млн. грн. Лесопилка работала несколько лет, пока в январе 2024 года ГП "Леса Украины" не ликвидировало все подконтрольные деревообрабатывающие цеха, в частности в Грабовой, якобы из-за убыточности.

Впоследствии ФГИ начал процесс подготовки объекта к приватизации.

О победителе

На торгах за право купить цех   соревновались   трое участников – ООО "Бусол", ФЛП Шевцов Василий Степанович и Шпьех Марьян Ярославович. Стартовая стоимость составляла 622,7 тыс. грн.

Победным оказалось предложение компании "Бусол" - 4,5 млн. грн.

Победитель торгов, если не откажется от покупки, кроме предложенной суммы должен уплатить еще 20% НДС. Так что окончательная стоимость цеха может быть 5,4 млн грн.

Согласно   данным   платформы YouControl, ООО "Бусол" зарегистрировано в Буске в 1994 году и занимается производством мебели, матрасов и т.д. Компании принадлежит известный бренд мебели и сопутствующих принадлежностей Daniro. "Бусол" также считается одним из крупнейших производителей пружинных блоков в Украине,   указано   на их сайте.

Выручка компании за 2025 год – 869,7 млн грн, стоимость активов – 647,2 млн грн.

Владельцем и руководителем ООО "Бусол" является предприниматель Роман Пришляк. Ему также принадлежат ООО "Никелли", ООО "Брайтекс", также занимающиеся изготовлением и продажей мебели и матрасов, и другие компании.

Ранее Роман Пришляк вел активную политическую деятельность. В частности, в 2010 году был кандидатом в депутаты Буского городского совета от Партии регионов, а в 2002-2006 годах был помощником народного депутата Игоря Шурмы. Однако сейчас бизнесмен отошел от политики.

Напомним, "Леса Украины" в 2026 году значительно нарастили заготовку древесины и планируют в третьем квартале предложить рынку рекордные объемы продукции. В то же время спрос со стороны деревообработчиков снижается, что приводит к накоплению запасов и пересмотру условий продаж.

Автор:
Светлана Манько