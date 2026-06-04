Відомий виробник меблів купив лісопильний цех на Львівщині за 4,5 млн грн

Регіональне управління Фонду державного майна (ФДМУ) провело аукціон з продажу деревообробного цеху у селі Грабова Львівської області, який раніше належав ліквідованому ДП "Буський лісгосп". Вартість об’єкта на аукціоні зросла усемеро. Переможною виявилась пропозиція компанії "Бусол", яка виготовляє меблі під відомим у західному регіоні брендом Daniro та супутнє приладдя, зокрема матраци.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що торги з продажу цеху переробки деревини 388,6 м2 відбулись 3 червня, на платформі "Prozorro.Продажі".

У 2017 році у цеху держкоштом зробили капітальний ремонт та встановили сучасну лісопильну лінію. Вартість оновлення становила 4 млн грн. Лісопильня працювала кілька років, допоки у січні 2024 року ДП "Ліси України" не ліквідувало усі підконтрольні деревообробні цехи, зокрема у Грабовій, нібито через збитковість.

Згодом ФДМУ розпочав процес підготовки об’єкта до приватизації.

Про переможця

На торгах за право купити цех змагалися троє учасників – ТзОВ "Бусол", ФОП Шевцов Василь Степанович та Шп’єх Мар’ян Ярославович. Стартова вартість була 622,7 тис. грн.

Переможною виявилась пропозиція компанії "Бусол" – 4,5 млн грн.

Переможець торгів, якщо не відмовиться від покупки, окрім запропонованої суми має сплатити ще 20% ПДВ. Тож остаточна вартість цеху може бути 5,4 млн грн.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ "Бусол" зареєстроване у Буську 1994 року та займається виробництвом меблів, матраців тощо. Компанії належить відомий бренд меблів та супутнього приладдя Daniro. "Бусол" також вважається одним із найбільших виробників пружинних блоків в Україні, вказано на їхньому сайті.

Виторг компанії за 2025 рік – 869,7 млн грн, вартість активів – 647,2 млн грн.

Власником і керівником ТзОВ "Бусол" є підприємець Роман Пришляк. Йому також належать ТзОВ "Нікеллі", ТзОВ "Брайтекс", що також займаються виготовленням та продажем меблів і матраців, та інші компанії.

Раніше Роман Пришляк провадив активну політичну діяльність. Зокрема, у 2010 році був кандидатом у депутати Буської міської ради від "Партії регіонів", а у 2002-2006 роках був помічником народного депутата Ігоря Шурми.Проте нині бізнесмен відійшов від політики.

Нагадаємо, “Ліси України” у 2026 році значно наростили заготівлю деревини та планують у третьому кварталі запропонувати ринку рекордні обсяги продукції. Водночас попит з боку деревообробників знижується, що призводить до накопичення запасів і перегляду умов продажу.