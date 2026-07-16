"єДозвіл" будет работать на постоянной основе

Кабинет министров перевел систему "єДозвіл" с экспериментального проекта на постоянную основу. Она должна работать как единая государственная цифровая платформа для предоставления разрешительных бизнес-услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы функционирования Единой государственной электронной системы разрешительных документов". Документ создает правовую основу для дальнейшего развития "єДозвіл".

Система обеспечивает полный цикл предоставления разрешительных услуг: от подачи заявления через портал "Дія" до принятия решения, формирование электронного документа и ведение электронного разрешительного или лицензионного дела.

В ходе экспериментального проекта через "єДозвіл" подали более 22 тыс. деклараций, а также обработали более 3 тыс. заявлений на выдачу лицензий. В системе также была обеспечена работа электронных лицензионных дел.

Через "єДозвіл" уже реализовано или подготовлено к запуску электронные услуги в сферах:

охраны труда;

ветеринарной практики;

обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

туроператорской деятельности

В министерстве отмечают, что постановление позволяет подключать новые разрешительные процедуры без создания отдельных информационных систем.

Одним из преимуществ "єДозвіл" является интеграция с государственными реестрами. Это должно автоматизировать проверку данных, уменьшить количество документов для бизнеса, сократить административную нагрузку и ускорить получение услуг.

Постановление также предусматривает поэтапный перевод в систему деклараций о ведении хозяйственной деятельности, которые подаются во время военного положения. Это должно обеспечить хранение и учет информации и создать основу для перехода к обычным разрешительным процедурам после завершения военного положения.

По данным министерства, только цифровизация услуги по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда дала бизнесу более 25 млн. грн. экономии.

В министерстве добавляют, что постановление обеспечит непрерывную работу системы, последующую цифровизацию разрешительных процедур и уменьшение административной нагрузки на бизнес без дополнительных расходов из государственного бюджета.

Платформа "єДозвіл" созданная для упрощения разрешительных процедур для бизнеса, за год работы обеспечила оформление более 6000 деклараций. Наиболее популярной услугой стала подача деклараций о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.