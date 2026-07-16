"єДозвіл" працюватиме на постійній основі

Кабінет міністрів перевів систему "єДозвіл" з експериментального проєкту на постійну основу. Вона має працювати як єдина державна цифрова платформа для надання дозвільних послуг бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Уряд ухвалив постанову "Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної системи дозвільних документів". Документ створює правову основу для подальшого розвитку "єДозволу".

Система забезпечує повний цикл надання дозвільних послуг: від подання заяви через портал "Дія" до ухвалення рішення, формування електронного документа та ведення електронної дозвільної або ліцензійної справи.

Під час експериментального проєкту через "єДозвіл" подали понад 22 тис. декларацій, а також опрацювали понад 3 тис. заяв на видачу ліцензій. У системі також забезпечили роботу електронних ліцензійних справ.

Через "єДозвіл" уже реалізовано або підготовлено до запуску електронні послуги у сферах:

охорони праці;

ветеринарної практики;

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

туроператорської діяльності.

У міністерстві зазначають, що постанова дає змогу підключати нові дозвільні процедури без створення окремих інформаційних систем.

Однією з переваг "єДозволу" є інтеграція з державними реєстрами. Це має автоматизувати перевірку даних, зменшити кількість документів для бізнесу, скоротити адміністративне навантаження та пришвидшити отримання послуг.

Постанова також передбачає поетапне переведення до системи декларацій про провадження господарської діяльності, які подаються під час воєнного стану. Це має забезпечити зберігання та облік інформації і створити основу для переходу до звичайних дозвільних процедур після завершення воєнного стану.

За даними міністерства, лише цифровізація послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці дала бізнесу понад 25 млн грн економії.

У міністерстві додають, що постанова забезпечить безперервну роботу системи, подальшу цифровізацію дозвільних процедур і зменшення адміністративного навантаження на бізнес без додаткових видатків з державного бюджету.

Платформа “єДозвіл”, створена для спрощення дозвільних процедур для бізнесу, за рік роботи забезпечила оформлення понад 6000 декларацій. Найпопулярнішою послугою стала подача декларацій про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.