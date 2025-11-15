Запланована подія 2

Новини
За рік роботи "єДозволу" через нього оформили понад 6 тис. декларацій

звітність, декларації
Найпопулярнішою послугою стала подача декларацій / Shutterstock

Платформа “єДозвіл”, створена для спрощення дозвільних процедур для бізнесу, за рік роботи забезпечила оформлення понад 6000 декларацій. Найпопулярнішою послугою стала подача декларацій про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Раніше держоргани, зокрема Держпраці, опрацьовували документи вручну, перевіряючи паперові форми та витрачаючи час на уточнення помилок.

Нині онлайн-система "єДозвіл" автоматично здійснює первинну перевірку поданих даних, визначає наявність помилок, формує електронний пакет документів та передає його профільним фахівцям для ухвалення рішення.

Усі дозволи та ліцензії видаються онлайн.

Переваги роботи через "єДозвіл":

  • оформлення заявки займає близько 10 хвилин замість кількох днів;
  • подання доступне онлайн 24/7 через застосунок "Дія";
  • автоматична перевірка зменшує кількість відмов завдяки виявленню помилок на етапі подачі;
  • дані зберігаються в електронному вигляді, що спрощує подальшу взаємодію бізнесу з державою.

"Ми робимо це, щоб бізнес працював законно, безпечно і ефективно", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Циборт. 

Проєкт "єДозвіл" реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, а також Міністерством довкілля та сільського господарства за підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, 19 вересня почала працювати Єдина державна електронна система дозвільних документів “єДозвіл”, завдяки чому ФОПи та керівники товариств з обмеженою відповідальністю можуть подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства з охорони праці онлайн.

Автор:
Тетяна Гойденко