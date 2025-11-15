Запланована подія 2

За год работы "єДозволу" через него оформили более 6 тыс. деклараций

отчетность, декларации
Самой популярной услугой стала подача деклараций / Shutterstock

Платформа "єДозвіл", созданная для упрощения разрешительных процедур для бизнеса, за год работы обеспечила оформление более 6000 деклараций. Наиболее популярной услугой стала подача деклараций о соответствии материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Ранее госорганы, в частности Гоструда, прорабатывали документы вручную, проверяя бумажные формы и тратя время на уточнение ошибок.

В настоящее время онлайн-система "єДозвіл" автоматически осуществляет первичную проверку данных, определяет наличие ошибок, формирует электронный пакет документов и передает его профильным специалистам для принятия решения.

Все разрешения и лицензии выдаются онлайн.

Преимущества работы через "єДозвіл":

  • оформление заявки занимает около 10 минут вместо нескольких дней;
  • представление доступно онлайн 24/7 через приложение "Дія";
  • автоматическая проверка уменьшает количество отказов благодаря обнаружению ошибок на этапе подачи;
  • данные хранятся в электронном виде, что упрощает дальнейшее взаимодействие бизнеса с государством.

"Мы делаем это, чтобы бизнес работал законно, безопасно и эффективно", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Александр Циборт.

Проект "єДозвіл" реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, а также Министерством окружающей среды и сельского хозяйства при поддержке Европейского Союза.

Напомним, 19 сентября начала работать Единая государственная электронная система разрешительных документов "єДозвіл", благодаря чему ФЛП и руководители обществ с ограниченной ответственностью могут подавать декларацию соответствия материально-технической базы (МТБ) требованиям законодательства по охране труда онлайн.

Автор:
Татьяна Гойденко