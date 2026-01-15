К сервису "е-Підприємець" присоединились еще два банка

Теперь при регистрации ФЛП на портале "Дія" можно сразу открыть банковский счет в удобном банке онлайн, без посещения отделения. К новым партнерам присоединились Кредобанк и МТБ Банк.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Действие ".

Как открыть счет онлайн

Авторизируйтесь на портале "Дія". Перейдите в сервис " е-Підприємець" . Выберите услугу открытия банковского счета. Выберите банк. Заполните анкету и подпишите документы электронной подписью (КЭП).

Кроме новых партнеров счет можно открыть в Ощадбанке, А-Банке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и ПриватБанке.

О сервисе "е-Підприємець"

Сервис уже предлагает 16 услуг для бизнеса:

регистрация и изменение данных ФЛП;

создание ООО;

налоги и вакансии;

получение справок о доходах через ИИ-ассистента в личном кабинете.

Сервис "е-Підприємець" создан в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, финансируемых ЕС и внедряемых Академией электронного управления Эстонии. Коммуникационную поддержку обеспечивает FIIAPP.

Напомним, услуга была запущена еще в 2024 году. Она объединила сразу десять услуг.