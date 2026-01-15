- Категория
К сервису "е-Підприємець" присоединились еще два банка
Теперь при регистрации ФЛП на портале "Дія" можно сразу открыть банковский счет в удобном банке онлайн, без посещения отделения. К новым партнерам присоединились Кредобанк и МТБ Банк.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Действие ".
Как открыть счет онлайн
- Авторизируйтесь на портале "Дія".
- Перейдите в сервис "е-Підприємець" .
- Выберите услугу открытия банковского счета.
- Выберите банк.
- Заполните анкету и подпишите документы электронной подписью (КЭП).
Кроме новых партнеров счет можно открыть в Ощадбанке, А-Банке, monobank, Sense Bank, Укргазбанке, Райффайзен Банке и ПриватБанке.
О сервисе "е-Підприємець"
Сервис уже предлагает 16 услуг для бизнеса:
- регистрация и изменение данных ФЛП;
- создание ООО;
- налоги и вакансии;
- получение справок о доходах через ИИ-ассистента в личном кабинете.
Сервис "е-Підприємець" создан в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, финансируемых ЕС и внедряемых Академией электронного управления Эстонии. Коммуникационную поддержку обеспечивает FIIAPP.
Напомним, услуга была запущена еще в 2024 году. Она объединила сразу десять услуг.