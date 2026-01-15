До сервісу "е-Підприємець" приєдналися ще два банки

Тепер під час реєстрації ФОП на порталі "Дія" можна одразу відкрити банківський рахунок у зручному банку онлайн, без відвідування відділення. До нових партнерів приєдналися Кредобанк та МТБ Банк.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Як відкрити рахунок онлайн

Авторизуйтесь на порталі "Дія". Перейдіть у сервіс "е-Підприємець " . Оберіть послугу відкриття банківського рахунку. Виберіть банк. Заповніть анкету та підпишіть документи електронним підписом (КЕП).

Окрім нових партнерів, рахунок можна відкрити у Ощадбанку, А-Банку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та ПриватБанку.

Про сервіс "е-Підприємець"

Сервіс вже пропонує 16 послуг для бізнесу:

реєстрація та зміна даних ФОП;

створення ТОВ;

податки та вакансії;

отримання довідок про доходи через ШІ-асистента в особистому кабінеті.

Сервіс "е-Підприємець" створено в рамках проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансуються ЄС і впроваджуються Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку забезпечує FIIAPP.

Нагадаємо, послугу запустили ще у 2024 році. Вона об'єднала одразу 10 послуг.