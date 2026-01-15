- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
До сервісу "е-Підприємець" приєдналися ще два банки
Тепер під час реєстрації ФОП на порталі "Дія" можна одразу відкрити банківський рахунок у зручному банку онлайн, без відвідування відділення. До нових партнерів приєдналися Кредобанк та МТБ Банк.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Як відкрити рахунок онлайн
- Авторизуйтесь на порталі "Дія".
- Перейдіть у сервіс "е-Підприємець".
- Оберіть послугу відкриття банківського рахунку.
- Виберіть банк.
- Заповніть анкету та підпишіть документи електронним підписом (КЕП).
Окрім нових партнерів, рахунок можна відкрити у Ощадбанку, А-Банку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та ПриватБанку.
Про сервіс "е-Підприємець"
Сервіс вже пропонує 16 послуг для бізнесу:
- реєстрація та зміна даних ФОП;
- створення ТОВ;
- податки та вакансії;
- отримання довідок про доходи через ШІ-асистента в особистому кабінеті.
Сервіс "е-Підприємець" створено в рамках проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансуються ЄС і впроваджуються Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку забезпечує FIIAPP.
Нагадаємо, послугу запустили ще у 2024 році. Вона об'єднала одразу 10 послуг.