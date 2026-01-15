Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До сервісу "е-Підприємець" приєдналися ще два банки

IT-фахівці
На порталі "Дія" можна одразу відкрити банківський рахунок / Depositphotos

Тепер під час реєстрації ФОП на порталі "Дія" можна одразу відкрити банківський рахунок у зручному банку онлайн, без відвідування відділення. До нових партнерів приєдналися Кредобанк та МТБ Банк.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Як відкрити рахунок онлайн

  1. Авторизуйтесь на порталі "Дія".
  2. Перейдіть у сервіс "е-Підприємець".
  3. Оберіть послугу відкриття банківського рахунку.
  4. Виберіть банк.
  5. Заповніть анкету та підпишіть документи електронним підписом (КЕП).

Окрім нових партнерів, рахунок можна відкрити у Ощадбанку, А-Банку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та ПриватБанку.

Про сервіс "е-Підприємець"

Сервіс вже пропонує 16 послуг для бізнесу:

  • реєстрація та зміна даних ФОП;
  • створення ТОВ;
  • податки та вакансії;
  • отримання довідок про доходи через ШІ-асистента в особистому кабінеті.

Сервіс "е-Підприємець" створено в рамках проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансуються ЄС і впроваджуються Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку забезпечує FIIAPP.

Нагадаємо, послугу запустили ще у 2024 році. Вона об'єднала одразу 10 послуг.

Автор:
Тетяна Гойденко