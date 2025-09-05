Запланована подія 2

Кабмин назначил трех членов НКРЭКУ

Электроэнергия
Фото: Freepik

Кабинет министров на заседании 3 сентября назначил Сергея Пушкаря, Любомира Саловского и Романа Шикеринца на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют соответствующие предписания, опубликованные на сайте правительства, сообщает Delo.ua.

Роман Шикеринец начал карьеру в филиале "Объединенного диспечерского управления" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины" на должностях инженера и юрисконсульта первой категории. С января 2020 работал начальником управления регуляторной деятельности в ООО "Оператор ГТС Украины". С октября 2024 г. и до момента назначения был руководителем группы взаимодействия с контрагентами департамента диспетчеризации АО "Укргаздобыча".

Любомир Салловский с 2010 по 2019 годы работал диспетчером по транспортировке газа II категории в Бибрском ЛПУМГ "Укртрасгаз". С августа 2021 г. и до назначения работал начальником департамента диспетчеризации "Укртрансгаза".

Сергей Пушкарь имеет образование юриста, карьеру начал помощником адвоката. С 2000 по 2010 годы работал на разных должностях в ТНК-ВР. С мая 2022 года работал в должности исполнительного директора НАЭК "Энергоатом".

Все они предназначены на шесть лет.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 1 апреля объявила конкурс на три вакантных поста.

В конце июля комиссия назвала имена четырех финалистов: Роман Шикеринец, Максим Немчинов, Любомир Салловский и Сергей Пушкарь.