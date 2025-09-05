Кабмін призначив трьох членів НКРЕКП

Кабінет міністрів на засіданні 3 вересня призначив Сергія Пушкаря, Любомира Саловського та Романа Шикеринця на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це свідчать відповідні розпорядження, опубліковані на сайті уряду, повідомляє Delo.ua.

Роман Шикеринець розпочав кар’єру у філії "Об’єднаного диспечерського управління" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" на посадах інженера та юрисконсульта першої категорії. З січня 2020 року працював начальником управління регуляторної діяльності у ТОВ "Оператор ГТС України". З жовтня 2024 року і до моменту призначення був керівником групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування".

Любомир Саловський з 2010 по 2019 роки працював диспетчером з транспортування газу ІІ категорії в Бібрському ЛВУМГ "Укртрасгаз". Із серпня 2021 року і до призначення працював начальником департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу".

Сергій Пушкар має освіту юриста, кар’єру розпочав помічником адвоката. З 2000 по 2010 роки працював на різних посадах у "ТНК-ВР". З травня 2022 року працював на посаді виконавчого директора НАЕК "Енергоатом".

Всі вони призначені на шість років.

Нагадаємо, конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 1 квітня оголосила конкурс на три вакантні посади.

Наприкінці липня комісія назвала імена чотирьох фіналістів: Роман Шикеринець, Максим Немчинов, Любомир Саловський та Сергій Пушкар.