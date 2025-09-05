Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін призначив трьох членів НКРЕКП

Електроенергія
Фото: Freepik

Кабінет міністрів на засіданні 3 вересня призначив Сергія Пушкаря, Любомира Саловського та Романа Шикеринця на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це свідчать відповідні розпорядження, опубліковані на сайті уряду, повідомляє Delo.ua

Роман Шикеринець розпочав кар’єру у філії "Об’єднаного диспечерського управління" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" на посадах інженера та юрисконсульта першої категорії. З січня 2020 року працював начальником управління регуляторної діяльності у ТОВ "Оператор ГТС України". З жовтня 2024 року і до моменту призначення був керівником групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування".

Любомир Саловський з 2010 по 2019 роки працював диспетчером з транспортування газу ІІ категорії в Бібрському ЛВУМГ "Укртрасгаз". Із серпня 2021 року і до призначення працював начальником департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу".

Сергій Пушкар має освіту юриста, кар’єру розпочав помічником адвоката. З 2000 по 2010 роки працював на різних посадах у "ТНК-ВР". З травня 2022 року працював на посаді виконавчого директора НАЕК "Енергоатом".

Всі вони призначені на шість років.

Нагадаємо, конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 1 квітня оголосила конкурс на три вакантні посади.

Наприкінці липня комісія назвала імена чотирьох фіналістів: Роман Шикеринець, Максим Немчинов, Любомир Саловський та Сергій Пушкар.

Автор:
Степан Крьока