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Кабмин одобрил переход на алгоритм "Купина" для квалифицированной е-подписи
Кабинет министров утвердил переход на национальный криптографический алгоритм "Купина" для квалифицированной электронной подписи (КЭП). Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 г. и заменит устаревший алгоритм ГОСТ.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.
Изменяют стандарт электронной подписи
Как отмечают в правительстве, "Купина" - современный криптографический алгоритм, призванный усилить защиту электронных подписей от современных киберугроз и обеспечить технологическую независимость украинской цифровой инфраструктуры.
Для граждан и бизнеса переход на новый стандарт предполагает следующие изменения:
- Действующие КЭП останутся действительными. Перевыпускать уже выданные ключи не нужно – они будут работать до истечения срока действия сертификатов.
- Ранее подписанные документы не потеряют юридическую силу. Все электронные документы и соглашения, подписанные по старому стандарту, будут оставаться в силе.
- Информационные системы будут поддерживать оба алгоритма. Сервисы будут автоматически проверять документы, созданные по старым алгоритмам, а новые операции будут выполняться с применением "Купины".
- Новые КЭП будут выдаваться по новому стандарту. Начиная с 1 сентября 2026 года, все новые сертификаты квалифицированной электронной подписи будут оформляться исключительно с использованием алгоритма "Купина".
Напомним, Государственная налоговая служба и Госпогранслужба ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом. Системы предоставляют ответы в считанные секунды, что позволяет быстро проверять налоговое резидентство и выявлять фиктивные документы без изменения правил выезда из страны.