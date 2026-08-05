Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,75

44,63

EUR

51,55

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін схвалив перехід на алгоритм "Купина" для кваліфікованого е-підпису

КЕП ЕЦП підпис бізнес
Україна переходить на новий стандарт КЕП / Freepik

Кабінет міністрів затвердив перехід на національний криптографічний алгоритм “Купина” для кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Новий стандарт набуде чинності з 1 вересня 2026 року та замінить застарілий алгоритм ГОСТ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Змінюють стандарт електронного підпису

Як зазначають в уряді, "Купина" є сучасним криптографічним алгоритмом, покликаним посилити захист електронних підписів від сучасних кіберзагроз та забезпечити технологічну незалежність української цифрової інфраструктури.

Для громадян і бізнесу перехід на новий стандарт передбачає такі зміни:

  • Чинні КЕП залишаться дійсними. Перевипускати вже видані ключі не потрібно - вони працюватимуть до завершення строку дії сертифікатів.
  • Раніше підписані документи не втратять юридичної сили. Усі електронні документи та угоди, підписані за старим стандартом, залишатимуться чинними.
  • Інформаційні системи підтримуватимуть обидва алгоритми. Сервіси автоматично перевірятимуть документи, створені за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуться із застосуванням "Купини".
  • Нові КЕП видаватимуть за новим стандартом. Починаючи з 1 вересня 2026 року, усі нові сертифікати кваліфікованого електронного підпису оформлюватимуться виключно з використанням алгоритму "Купина".

Нагадаємо, Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом. Системи надають відповіді за лічені секунди, що дозволяє швидко перевіряти податкове резидентство та виявляти фіктивні документи без зміни правил виїзду з країни.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності