Кабмін схвалив перехід на алгоритм "Купина" для кваліфікованого е-підпису

Кабінет міністрів затвердив перехід на національний криптографічний алгоритм “Купина” для кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Новий стандарт набуде чинності з 1 вересня 2026 року та замінить застарілий алгоритм ГОСТ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Змінюють стандарт електронного підпису

Як зазначають в уряді, "Купина" є сучасним криптографічним алгоритмом, покликаним посилити захист електронних підписів від сучасних кіберзагроз та забезпечити технологічну незалежність української цифрової інфраструктури.

Для громадян і бізнесу перехід на новий стандарт передбачає такі зміни:

Чинні КЕП залишаться дійсними. Перевипускати вже видані ключі не потрібно - вони працюватимуть до завершення строку дії сертифікатів.

Раніше підписані документи не втратять юридичної сили. Усі електронні документи та угоди, підписані за старим стандартом, залишатимуться чинними.

Інформаційні системи підтримуватимуть обидва алгоритми. Сервіси автоматично перевірятимуть документи, створені за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуться із застосуванням "Купини".

Нові КЕП видаватимуть за новим стандартом. Починаючи з 1 вересня 2026 року, усі нові сертифікати кваліфікованого електронного підпису оформлюватимуться виключно з використанням алгоритму "Купина".

Нагадаємо, Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили автоматичний обмін інформацією про перетин кордону громадянами та транспортом. Системи надають відповіді за лічені секунди, що дозволяє швидко перевіряти податкове резидентство та виявляти фіктивні документи без зміни правил виїзду з країни.