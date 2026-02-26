Кабмин одобрил Стратегию реформирования системы управления госфинансами до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию реформирования системы управления государственными финансами на 2026-2030 годы и утвердил операционный план мер по ее реализации. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, эффективное управление государственными финансами является основой доверия международных партнеров и возможности государства финансировать ключевые приоритеты — от сектора безопасности и обороны до социальных программ.

По его словам, принятие Стратегии свидетельствует о последовательном внедрении Украиной лучших европейских практик управления и является важным шагом для усиления устойчивости финансовой системы в условиях военного положения и последующего восстановления страны.

Документ был разработан с участием международных партнеров и с учетом предложений межведомственной рабочей группы, профильных подгрупп, а также комментариев Европейской комиссии, Программы SIGMA и проекта EU4PFM.

Реализация Стратегии должна обеспечить эффективное функционирование системы управления государственными финансами на основе европейских стандартов и принципов управления. Это одна из ключевых предпосылок для обретения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе.

Стратегия подготовлена на выполнение Дорожной карты по реформе государственного управления, утвержденной правительством в мае 2025 года. Она также является частью обязательств Украины в рамках переговорного процесса по вступлению в ЕС, в частности, по кластеру "Основы процесса вступления в ЕС".

Документ учитывает вызовы военного положения, потребности послевоенного обновления и результаты выполнения предыдущей стратегии. Среди ключевых направлений – приведение системы управления госфинансами в соответствие со стандартами ЕС, обеспечение прозрачного и эффективного использования бюджетных средств, усиление финансового контроля и подотчетности, а также укрепление устойчивости всей системы.

Вместе со Стратегией правительство утвердило операционный план ее реализации. Он содержит конкретные задачи, индикаторы выполнения и четкие сроки применения.

Напомним, в прошлом году Минфин решил внедрить новую IT-систему планирования бюджета, которая станет ключевым элементом цифровой экосистемы управления государственными финансами.