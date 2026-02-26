Кабмін схвалив Стратегію реформування системи управління держфінансами до 2030 року

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2026–2030 роки та затвердив операційний план заходів для її реалізації. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Як наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, ефективне управління державними фінансами є основою довіри міжнародних партнерів і спроможності держави фінансувати ключові пріоритети — від сектору безпеки й оборони до соціальних програм.

За його словами, ухвалення Стратегії свідчить про послідовне впровадження Україною найкращих європейських практик врядування та є важливим кроком для посилення стійкості фінансової системи в умовах воєнного стану й подальшого відновлення країни.

Документ розробили за участю міжнародних партнерів та з урахуванням пропозицій міжвідомчої робочої групи, профільних підгруп, а також коментарів Європейської комісії, Програми SIGMA та проєкту EU4PFM.

Реалізація Стратегії має забезпечити ефективне функціонування системи управління державними фінансами на основі європейських стандартів і принципів врядування. Це є однією з ключових передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

Стратегію підготовлено на виконання Дорожньої карти з реформи державного управління, затвердженої урядом у травні 2025 року. Вона також є частиною зобов’язань України в межах переговорного процесу щодо вступу до ЄС, зокрема за кластером "Основи процесу вступу до ЄС".

Документ враховує виклики воєнного стану, потреби повоєнного відновлення та результати виконання попередньої стратегії. Серед ключових напрямів — приведення системи управління держфінансами у відповідність до стандартів ЄС, забезпечення прозорого та ефективного використання бюджетних коштів, посилення фінансового контролю і підзвітності, а також зміцнення стійкості всієї системи.

Разом зі Стратегією уряд затвердив операційний план її реалізації. Він містить конкретні завдання, індикатори виконання та чіткі строки впровадження.

Нагадаємо, минулого року Мінфін вирішив впровадити нову IT-систему планування бюджету, яка стане ключовим елементом цифрової екосистеми управління державними фінансами.