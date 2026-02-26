Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін схвалив Стратегію реформування системи управління держфінансами до 2030 року

гривні
Кабмін затвердив план реформи держфінансів на 2026–2030 роки / НБУ

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2026–2030 роки та затвердив операційний план заходів для її реалізації. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін

Як наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, ефективне управління державними фінансами є основою довіри міжнародних партнерів і спроможності держави фінансувати ключові пріоритети — від сектору безпеки й оборони до соціальних програм.

За його словами, ухвалення Стратегії свідчить про послідовне впровадження Україною найкращих європейських практик врядування та є важливим кроком для посилення стійкості фінансової системи в умовах воєнного стану й подальшого відновлення країни.

Документ розробили за участю міжнародних партнерів та з урахуванням пропозицій міжвідомчої робочої групи, профільних підгруп, а також коментарів Європейської комісії, Програми SIGMA та проєкту EU4PFM.

Реалізація Стратегії має забезпечити ефективне функціонування системи управління державними фінансами на основі європейських стандартів і принципів врядування. Це є однією з ключових передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

Стратегію підготовлено на виконання Дорожньої карти з реформи державного управління, затвердженої урядом у травні 2025 року. Вона також є частиною зобов’язань України в межах переговорного процесу щодо вступу до ЄС, зокрема за кластером "Основи процесу вступу до ЄС".

Документ враховує виклики воєнного стану, потреби повоєнного відновлення та результати виконання попередньої стратегії. Серед ключових напрямів — приведення системи управління держфінансами у відповідність до стандартів ЄС, забезпечення прозорого та ефективного використання бюджетних коштів, посилення фінансового контролю і підзвітності, а також зміцнення стійкості всієї системи.

Разом зі Стратегією уряд затвердив операційний план її реалізації. Він містить конкретні завдання, індикатори виконання та чіткі строки впровадження.

Нагадаємо, минулого року Мінфін вирішив впровадити нову IT-систему планування бюджету, яка стане ключовим елементом цифрової екосистеми управління державними фінансами. 

Автор:
Тетяна Гойденко