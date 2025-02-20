Мінфін запроваджує цифрову екосистему для планування бюджету у 2025 році

Міністерство фінансів України протягом 2025 року впроваджуватиме нову IT-систему планування бюджету, яка стане ключовим елементом цифрової екосистеми управління державними фінансами.

Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Грубіян під час зустрічі з міжнародним експертом EU4PFM з питань ІТ Драганом Єремичем, пише Міністерство фінансів.

Система розробляється у співпраці з Центральним агентством з управління проєктами (CPMA) за підтримки проєкту EU4PFM. Вона дозволить автоматизувати ключові процеси Мінфіну, зменшити обсяг ручної обробки даних та забезпечити централізований обмін інформацією між усіма учасниками бюджетного процесу.

"Мінфін зможе готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи", – наголосив Грубіян.

Окрім цього, у рамках стратегії цифрової трансформації передбачена консолідація інформаційних систем у Системі управління державними фінансами (СУДФ).

Це дозволить запровадити єдине сховище даних, міграцію прикладних застосунків у форматі сервісів та незалежне адміністрування IT-інфраструктури.

Єремич висловив повну підтримку ініціатив Мінфіну та зазначив, що чітке бачення та поетапний підхід є важливими як для українських інституцій, так і для міжнародних донорів, які підтримують цей процес.

Нагадаємо, минулого року Міністерство фінансів схвалило стратегічний план цифровізації Державної митної служби, який розроблено у контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання угоди про Асоціацію щодо гармонізації митних процесів з європейськими стандартами.