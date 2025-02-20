Минфин вводит цифровую экосистему для планирования бюджета в 2025 году

Министерство финансов Украины в течение 2025 будет внедрять новую IT-систему планирования бюджета, которая станет ключевым элементом цифровой экосистемы управления государственными финансами.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Грубиян во время встречи с международным экспертом EU4PFM по ИТ Драганом Еремичем, пишет Министерство финансов.

Система разрабатывается в сотрудничестве с Центральным агентством по управлению проектами (CPMA) при поддержке проекта EU4PFM. Она позволит автоматизировать ключевые процессы Минфина, снизить объем ручной обработки данных и обеспечить централизованный обмен информацией между всеми участниками бюджетного процесса.

"Минфин сможет готовить государственный бюджет Украины на 2026 год с помощью новой IT-системы", – подчеркнул Грубиян.

Кроме того, в рамках стратегии цифровой трансформации предусмотрена консолидация информационных систем в Системе управления государственными финансами (СУДФ).

Это позволит ввести единое хранилище данных, миграцию приложений в формате сервисов и независимое администрирование IT-инфраструктуры.

Еремич выразил полную поддержку инициатив Минфина и отметил, что четкое видение и поэтапный подход важны как для украинских институтов, так и для международных доноров, поддерживающих этот процесс.

Напомним, в прошлом году Министерство финансов одобрило стратегический план цифровизации Государственной таможенной службы, который разработан в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз и выполнению соглашения об Ассоциации по гармонизации таможенных процессов с европейскими стандартами.