Кабмин продолжил и расширил программу "Энергоподдержка ФЛП": что изменилось

лампочка, деньги, человек, калькулятор
Правительство продолжило программу энергоподдержки бизнеса / Freepik

Правительство обновило программу "Энергоподдержка ФЛП", продлив срок приема заявлений до 31 мая 2026 года. К перечню получателей единовременного пособия на энергооборудование добавили новые категории бизнеса, в частности производителей молочных продуктов, поставщиков воды и образовательные учреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Главным обновлением стало продление периода подачи заявлений на два месяца: до 31 мая 2026 года вместо ранее установленного 31 марта.

Также правительство существенно расширило перечень видов экономической деятельности, имеющих право на помощь. В программу включено пищевое производство молочных продуктов и кондитерских изделий, а также сферу водоснабжения и вспомогательную деятельность в сфере образования. Получить деньги смогут и предприниматели, которые занимаются специализированной розничной торговлей железными изделиями, стройматериалами, спортивным инвентарем, растениями, семенами и кормами для животных.

Финансирование новых мер предусмотрено в объеме более 1,3 млрд грн в рамках бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2026 год. Реализация этих изменений позволит малому бизнесу обеспечить непрерывность работы, сохранить рабочие места и снизить финансовые потери от простоев и порчи продукции в условиях энергетической нестабильности. Поддержка предпринимателей является частью стратегии обеспечения населения критически важными услугами и сохранения стабильных поступлений в бюджет.

На сегодня, 12 марта, по этой программе уже выплачено 380 млн грн для 38 тысяч предпринимателей.

Напомним, за первый месяц реализации программы "Энергоподдержка для ФЛП" Государственная служба занятости профинансировала 35,5 тысяч заявлений на общую сумму почти 360 млн грн. Средний размер выплаты составлял 10 тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук