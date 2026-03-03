Программа "Энергоподдержка для ФЛП": более 35 тысяч предпринимателей получили 360 млн грн помощи

За первый месяц реализации программы "Энергоподдержка для ФЛП" Государственная служба занятости профинансировала 35,5 тысячи заявлений на общую сумму почти 360 млн грн. Средний размер выплаты составляет 10 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госслужба занятости.

Программа направлена на сохранение рабочих мест и усиление энергетической устойчивости малого бизнеса в Украине. Подавляющее большинство получателей помощи — физические лица-предприниматели, предприниматели 2 или 3 группы упрощенной системы налогообложения, зарегистрированные не позднее 1 декабря 2025 года. Предприниматели могут получить от 7500 до 15000 гривен в зависимости от количества наемных работников.

Приоритетные сферы деятельности

Наиболее активно в программу приобщаются представители ресторанного бизнеса, розничной торговли продуктами, парикмахерских услуг, стоматологии и грузовых перевозок. Также помощь доступна для аптек, частных медцентров, детских садов и логистических компаний.

На что можно потратить средства?

Полученное финансирование имеет целевое назначение. Его можно направить на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей, стабилизаторов напряжения, горючего для энергоустановок, а также на оплату услуг по электроснабжению и монтажу оборудования.

Как получить помощь?

Заявка подается через портал "Действие". Процесс проверки длится до 10 рабочих дней. В случае положительного решения средства зачисляются на "Действие.Карту". Программа продлится до 31 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что за первые дни работы правительственной программы "Энергоподдержка для ФЛП" государство профинансировало около 14,4 тысяч заявок украинских предпринимателей на единовременную финансовую помощь общей суммой почти 144 млн грн.