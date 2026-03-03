Програма "Енергопідтримка для ФОП": понад 35 тисяч підприємців отримали 360 млн грн допомоги

За перший місяць реалізації програми "Енергопідтримка для ФОП" Державна служба зайнятості профінансувала 35,5 тисяч заяв на загальну суму майже 360 млн грн. Середній розмір виплати становить 10 тисяч гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держслужба зайнятості.

Програма спрямована на збереження робочих місць та посилення енергетичної стійкості малого бізнесу в Україні. Переважна більшість отримувачів допомоги — фізичні особи-підприємці підприємці 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування, які були зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року. Підприємці можуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників.

Пріоритетні сфери діяльності

Найактивніше до програми долучаються представники ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі продуктами, перукарських послуг, стоматології та вантажних перевезень. Також допомога доступна для аптек, приватних медцентрів, дитячих садків та логістичних компаній.

На що дозволено витратити кошти?

Отримане фінансування має цільове призначення. Його можна спрямувати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, стабілізаторів напруги, пального для енергоустановок, а також на оплату послуг з електропостачання та монтаж обладнання.

Як отримати допомогу?

Заявка подається через портал "Дія". Процес перевірки триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення кошти зараховуються на "Дія.Картку". Програма діятиме до 31 березня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що за перші дні роботи урядової програми "Енергопідтримка для ФОП" держава профінансувала близько 14,4 тисяч заявок українських підприємців на одноразову фінансову допомогу загальною сумою майже 144 млн грн.