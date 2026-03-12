Кабмін продовжив та розширив програму "Енергопідтримка ФОП": що змінилося

Уряд оновив програму "Енергопідтримка ФОП", продовживши термін прийому заяв до 31 травня 2026 року. До переліку отримувачів одноразової грошової допомоги на енергообладнання додали нові категорії бізнесу, зокрема виробників молочних продуктів, постачальників води та освітні заклади.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністертсва економіки, довкілля та сільського господарства.

Головним оновленням стало продовження періоду подання заяв на два місяці: до 31 травня 2026 року замість раніше встановленого 31 березня.

Також уряд суттєво розширив перелік видів економічної діяльності, що мають право на допомогу. До програми включили харчове виробництво молочних продуктів і кондитерських виробів, а також сферу водопостачання та допоміжну діяльність у сфері освіти. Отримати кошти зможуть і підприємці, які займаються спеціалізованою роздрібною торгівлею залізними виробами, будматеріалами, спортивним інвентарем, рослинами, насінням та кормами для тварин.

Фінансування нових заходів передбачено в обсязі понад 1,3 млрд грн у межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Реалізація цих змін дозволить малому бізнесу забезпечити безперервність роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції в умовах енергетичної нестабільності. Підтримка підприємців є частиною стратегії із забезпечення населення критично важливими послугами та збереження стабільних надходжень до бюджету.

Станом на сьогодні,12 березня, за цією програмою вже виплачено 380 млн грн для 38 тисяч підприємців.

Нагадаємо, за перший місяць реалізації програми "Енергопідтримка для ФОП" Державна служба зайнятості профінансувала 35,5 тисяч заяв на загальну суму майже 360 млн грн. Середній розмір виплати становив 10 тисяч гривень.