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Кабмин утвердил Экспортную стратегию к 2030 году: объемы хотят увеличить до $85 миллиардов

Грузовики
Кабмин утвердил экспортную стратегию до 2030 года / Depositphotos

Кабинет Министров Украины утвердил новую экспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Этот документ определяет ключевые направления развития внешней торговли в условиях войны, послевоенного обновления и углубления европейской интеграции. Главная цель — повышение устойчивости украинской экономики и постепенный переход к модели экспортоориентированного роста из-за отказа сырьевого экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как отметил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, у страны есть сильный производственный потенциал. Задача государства помочь бизнесу реализовать его на внешних рынках, расширить доступ к ним, развить инструменты поддержки экспортеров и увеличить долю продукции с добавленной стоимостью.

Четыре ключевых целя и индикаторы к 2030 году

Новая стратегия устанавливает конкретные ориентиры для украинской экономики, опираясь на данные Госстата и Гостаможслужбы:

  • Рост общих объемов: увеличение объема экспорта товаров и услуг до 85 млрд. дол. (по сравнению с 48 млрд долл. в 2025 году).
  • Уменьшение сырьевой зависимости: снижение доли продукции сырьевой и низкой ступени переработки в общем экспорте до 59% (за девять месяцев 2025 года этот показатель составил 87,3%).
  • Повышение доли экспорта в ВВП: увеличение соотношения экспорта товаров и услуг к ВВП до 33% (в 2024 году уровень составил 29,4%).
  • Развитие сектора услуг: рост доли экспорта услуг в общей структуре до 25% (за девять месяцев 2025 г. показатель держался на уровне 18%).

Для достижения этих показателей правительство планирует поддерживать перерабатывающую промышленность, развивать производство средне- и высокотехнологичных товаров, стимулировать инвестиции и устранять тарифные и нетарифные барьеры. Особое внимание будет уделено финансовым механизмам Экспортно-кредитного агентства, цифровизации сервисов и развитию бренда «Сролено в Украине».

Этапы реализации реформы

Реализация амбициозного плана будет проходить в два этапа:

  1. Первый этап (2026-2028 годы): фокус на усовершенствовании законодательства, устранении торговых барьеров и привлечении инвестиций. Ожидается, что уже в 2028 году объем экспорта товаров и услуг составит 80 млрд дол.
  2. Второй этап (2029-2030 годы): масштабирование начатых изменений и формирование целостной системы поддержки украинских экспортеров на мировых рынках.

Координацию и мониторинг выполнения Стратегии будет осуществлять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, которое будет ежегодно отчитываться перед Правительством.

Напомним, украинские аграрии уже экспортируют больше продуктов переработки, чем сырья. Пока 43% украинского аграрного экспорта все еще составляет сырьевая продукция, но уже 57% — это продукты переработки. В последние годы доля готовой продукции и полуфабрикатов в структуре поставок отечественного АПК выросла на 10 процентных пунктов.

Автор:
Максим Кольц