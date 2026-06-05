Кабмін затвердив Експортну стратегію до 2030 року: обсяги хочуть збільшити до $85 мільярдів

Кабінет Міністрів України затвердив нову Експортну стратегію України на період до 2030 року. Цей документ визначає ключові напрями розвитку зовнішньої торгівлі в умовах війни, післявоєнного відновлення та поглиблення європейської інтеграції. Головна мета — підвищення стійкості української економіки та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання через відмову від сировинного експорту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства україни.

Як зазначив Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, країна має сильний виробничий потенціал. Завдання держави — допомогти бізнесу реалізувати його на зовнішніх ринках, розширити доступ до них, розвинути інструменти підтримки експортерів та збільшити частку продукції з доданою вартістю.

Чотири ключові цілі та індикатори до 2030 року

Нова стратегія встановлює конкретні орієнтири для української економіки, спираючись на дані Держстату та Держмитслужби:

Зростання загальних обсягів: збільшення обсягу експорту товарів і послуг до 85 млрд дол. (порівняно з 48 млрд дол. у 2025 році).

Зменшення сировинної залежності: зниження частки продукції сировинного та низького ступеня переробки в загальному експорті до 59% (за дев’ять місяців 2025 року цей показник становив 87,3%).

Підвищення частки експорту до ВВП: збільшення співвідношення експорту товарів і послуг до ВВП до 33% (у 2024 році рівень становив 29,4%).

Розвиток сектору послуг: зростання частки експорту послуг у загальній структурі до 25% (за дев’ять місяців 2025 року показник тримався на рівні 18%).

Для досягнення цих показників Уряд планує підтримувати переробну промисловість, розвивати виробництво середньо- та високотехнологічних товарів, стимулювати інвестиції та усувати тарифні й нетарифні бар’єри. Особливу увагу приділять фінансовим механізмам Експортно-кредитного агентства, цифровізації сервісів та розвитку бренду «Зролено в Україні».

Етапи реалізації реформи

Реалізація амбітного плану відбуватиметься у два етапи:

Перший етап (2026-2028 роки): фокус на вдосконаленні законодавства, усуненні торговельних бар’єрів та залученні інвестицій. Очікується, що вже у 2028 році обсяг експорту товарів і послуг сягне 80 млрд дол. Другий етап (2029-2030 роки): масштабування започаткованих змін та формування цілісної системи підтримки українських експортерів на світових ринках.

Координацію та моніторинг виконання Стратегії здійснюватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, яке щорічно звітуватиме перед Урядом.

Нагадаємо, українські аграрії вже експортують більше продуктів переробки, ніж сировини. Наразі 43% українського аграрного експорту все ще складає сировинна продукція, але вже 57% — це продукти переробки. За останні роки частка готової продукції та напівфабрикатів у структурі поставок вітчизняного АПК зросла на 10 відсоткових пунктів.