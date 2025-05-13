- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кабмин утвердил порядок функционирования информсистемы "Государственный аграрный реестр"
Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы функционирования информационно-коммуникационной системы "Государственный аграрный реестр". Это важный шаг в цифровизации аграрного сектора страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Целью постановления является утверждение порядков функционирования ГАР и Государственного реестра производителей сельскохозяйственной продукции. Аграрный реестр обеспечит быстрый доступ к аналитической информации для принятия управленческих решений.
"Принятые нововведения будут способствовать развитию цифровизации в сфере аграрной политики, повышению эффективности государственного управления и поддержке производителей сельхозпродукции и водопользователей", — пояснил министр Виталий Коваль.
Государственный реестр позволит идентифицировать всех производителей сельскохозяйственной продукции и осуществляемую ими сельскохозяйственную деятельность.
Что предусмотрено?
Постановление о функционировании "Государственного аграрного реестра" предусматривает :
- усовершенствование механизмов предоставления государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции, обеспечив прозрачность и справедливость распределения ресурсов;
- обеспечение интеграции с другими государственными реестрами, кадастрами и информационными системами для унификации и актуализации информации;
- гарантирует соблюдение законодательных требований по защите персональных данных и кибербезопасности.
Также в ведомстве отметили, что в рамках евроинтеграционных процессов принятие постановления будет также способствовать выполнению плана Ukraine Facility. В частности, о предоставлении государственной поддержки в сфере сельского хозяйства через ГАР.
Напомним, в Украине запустят реестр запрещенного программного обеспечения .