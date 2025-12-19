Запланована подія 2

Кабмин выделил 147,8 млн грн для пострадавших от взрыва в Житомирской области: на что направят средства

Взрывы в Житомирской области
Правительство направило средства на компенсации за поврежденное жилье в селе Березина / Минэкономики

Правительство направило 147,8 млн грн из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий масштабной чрезвычайной ситуации в селе Березина в Житомирской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Эти средства предназначены для помощи жителям, пострадавшим от взрыва на частном предприятии, произошедшем 2 июля 2025 года.

На что направят деньги?

Средства будут направлены на предоставление материальной денежной помощи пострадавшим гражданам. Речь идет о поддержке жильцов, жилые дома которых были разрушены или повреждены в результате взрыва на частном предприятии.

"Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, - это приоритет государства. Мы должны обеспечить поддержку людей и помочь общинам как можно быстрее восстановиться после таких событий", - подчеркнул Виталий Киндратов, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Выделенные средства позволят предоставить необходимую финансовую помощь людям, потерявшим или повредившим имущество, и смягчить последствия катастрофы для местного сообщества.

Взрывы в Житомирской области

Напомним, 2 июля около 18:00 часов в селе Березина Житомирской области произошли два взрыва. Воздушная тревога в это время объявлена не была. В момент инцидента воздушная тревога не объявлялась.

Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский в комментарии, взрывы произошли на складе одного из промышленных предприятий в селе Березина.

В результате инцидента были повреждены частные жилые дома, много битого стекла и дыма, разрушены линии электропередач. Из-за пробок на трассе Киев — Чоп сельский голова не смог добраться до места происшествия.

Автор:
Татьяна Бессараб