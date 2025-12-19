Кабмін виділив 147,8 млн грн для постраждалих від вибуху на Житомирщині: на що спрямують кошти

Уряд спрямував 147,8 млн грн з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків масштабної надзвичайної ситуації в селі Березина Житомирської області.

про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Ці кошти призначені для допомоги мешканцям, які постраждали від вибуху на приватному підприємстві, що стався 2 липня 2025 року.

На що спрямують кошти?

Кошти буде спрямовано на надання матеріальної грошової допомоги постраждалим громадянам. Йдеться про підтримку мешканців, житлові будинки яких були зруйновані або пошкоджені внаслідок вибуху на приватному підприємстві.

"Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, — це пріоритет держави. Ми маємо забезпечити підтримку людей і допомогти громадам якнайшвидше відновитися після таких подій", — наголосив Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Виділені кошти дозволять надати необхідну фінансову допомогу людям, які втратили чи пошкодили майно, та пом'якшити наслідки катастрофи для місцевої громади.

Вибухи на Житомирщині

Нагадаємо, 2 липня близько 18:00 години у селі Березина Житомирської області сталися два вибухи. У момент інциденту повітряна тривога не оголошувалася.

Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі "Суспільному", вибухи сталися на складі одного з промислових підприємств у селі Березина.

Внаслідок інциденту були пошкоджені приватні житлові будинки, багато битого скла та диму, зруйновані лінії електропередач. Через затори на трасі Київ — Чоп сільський голова не зміг дістатися місця події.