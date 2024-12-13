Как будут выключают свет в разных регионах Украины

13 декабря после массированной атаки по всей Украине используются усиленные графики почасовых отключений света.

Львовская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения. Свет будут отключаться в соответствии с 6 очередями (12 подчерк). Отключение будет продолжаться по 4 часа в сутки каждой очереди.

Ивано-Франковская область

13 декабря на территории Ивано-Франковской области будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщило "Прикарпатьеоблэнерго". Свет будут отключаться в соответствии с 6 очередями (12 подчерк). В среднем света не будет 4-5 часов в день.

Хмельницкая область

По данным АО "Хмельницкоблэнерго", в пятницу, 13 декабря, график почасовых отключений будет действовать с 06:00 до 21:00. С 06:00 до 08:00 и с 19:00 до 21:00 – будет обесточиваться одна очередь, с 08:00 до 19:00 – две очереди одновременно. В среднем света не будет по 4-6 часов в день.

Волынская область

В пятницу, 13 декабря, на территории Волынской области снова будет действовать график почасовых отключений света. сообщает ЧАО "Волыньоблэнерго". В среднем е/е не будет по 8 часов в сутки.

Обестоки произойдут по следующему графику (обновлено):

Ровенская область

13 декабря, на территории Ровенской области снова будет действовать график почасовых отключений света. Поставки электроэнергии планируют ограничить для всех очередей потребителей, сообщает ЧАО "Ровнооблэнерго". В среднем е/е отсутствует 4-5 часов в день.

Согласно обновленному в 14:30 графику, обесточения состоятся:

1 очередь – 17:00-21:00;

2 очередь – 15:00-19:00;

3 очередь – 12:00-17:00;

4 очередь – 09:00-13:00;

5 очередь – 09:00-12:00;

6 очередь – 09:00-11:00.

Черкасская область

13 декабря для населения будут выключать свет с 06:00 до 22:00. В среднем света не будет 4 часов. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.

Одесская область

От "Укрэнерго" поступили новые команды по Одесской области, согласно которым обновляются графики отключений сегодня. В Одесской области света не будет в среднем 11 часов.

Киев и Киевщина

В Киеве также действуют обновленные графики отключений на 13 декабря.

Закарпатье

В Закарпатье после утренней атаки также был усилен график почасовых включений до всех 6 очередей.

Сумская область

В Сумской области графики почасовых отключений действуют в объеме трех очередей. Средняя продолжительность отключения прогнозируется 6-8 часов.

Днепропетровская область

По приказу НЭК "Укрэнерго" сегодня с 06.00 до 21.00 действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Черновицкая область

В Черновицкой области график почасовых отключений ввели по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для всех 18 групп в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. Отключение будет продолжаться примерно 7 часов в сутки.

Житомирская область

13 декабря, согласно команде НЭК "Укрэнерго", произошли изменения в график почасовых отключений электроэнергии на Житомирщине. Вводится дополнительно 1 очередь отключений. Е/е будет отсутствовать 3-7 часов.

Полтавская область

13 декабря произошли изменения в график почасовых отключений, а именно с 07:33 до 19:00 введена дополнительная очередь ГПО. То есть с 07:33 до 19:00 будет применен ГПО в объеме 2 очередей.

Кировоградская область

По распоряжению "Укрэнерго" с 12:45 13 декабря внесены изменения в график почасовых отключений Кировоградской области.

Тернопольская область

13 декабря в Тернопольской области прогнозируется применение почасовых отключений. Согласно предварительным распоряжениям НЭК "Укрэнерго" отключения электроэнергии в очереди (групп) потребителей в Тернопольской области планируются в следующие часы:

Напомним, 13 декабря российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и ракеты. В нескольких городах раздались взрывы. Энергетика по всей Украине была под массированным ударом.