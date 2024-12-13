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Як вимикають світло в різних регіонах України

Як вимикають світло в різних регіонах України
Відключення світла 13 грудня

13 грудня після масованої атаки по всій Україні застосовуються посилені графіки погодинних відключень світла.

Львівська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. Світло відключатимуть відповідно до 6 черг (12 підчерг). Відключення триватиме по 4 години на добу кожної черги.

Фото 2 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Івано-Франківська область

13 грудня, на території Івано-Франківської області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило "Прикарпаттяобленерго". Світло відключатимуть відповідно до 6 черг (12 підчерг). В середньому світла не буде  4-5 годин на добу.

Фото 3 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Хмельниччина

За даними АТ "Хмельницькобленерго", у пʼятницю, 13 грудня, графік погодинних відключень діятиме з 06:00 до 21:00. З 06:00 до 08:00 та з 19:00 до 21:00 – знеструмлюватиметься одна черга, з 08:00 до 19:00 – дві черги одночасно. В середньому світла не буде по 4-6 годин на добу.

Фото 4 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Волинська область

У пʼятницю, 13 грудня, на території Волинської області знову діятиме графік погодинних відключень світла. Постачання електроенергії планують обмежити для всіх черг споживачів,  повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго". В середньому е/е не буде по 8 годин на добу

Знеструмлення відбудуться за таким графіком (оновлено):

Фото 5 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Рівненська область

13 грудня, на території Рівненської області знову діятиме графік погодинних відключень світла. Постачання електроенергії планують обмежити для всіх черг споживачів, повідомляє ПрАТ "Рівнеобленерго". В середньому е/е буде відсутня  4-5 годин на добу.

Згідно з оновленим у 14:30 графіком, знеструмлення відбудуться:

  • 1 черга – 17:00-21:00;
  • 2 черга – 15:00-19:00;
  • 3 черга – 12:00-17:00;
  • 4 черга – 09:00-13:00;
  • 5 черга – 09:00-12:00;
  • 6 черга – 09:00-11:00.

Черкаська область

13 грудня для населення вимикатимуть світло із 06:00 до 22:00. В середньому світла не буде 4 години. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Фото 6 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Одеська область

Від "Укренерго" надійшли нові команди по Одеській області, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні. На Одещині світла не буде в середньому 11 годин.

Фото 7 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Київ і Київщина

В Києві також діють оновлені графіки відключень на 13 грудня. Містяни будуть без світла 7-9 годин.

Фото 8 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Закарпаття

На Закарпатті після ранішньої атаки також було посилено графік погодинних включень до всіх 6 черг. Е/е буде відсутня від 5 до 8 годин.

Фото 9 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Сумська область

У Сумській області графіки погодинних відключень діють у обсязі трьох черг. Середня тривалість відключення прогнозується 6-8 годин.

Фото 10 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Дніпропетровська область

За наказом НЕК "Укренерго" сьогодні з 06:00 до 21:00 діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Фото 11 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Чернівецька область

У Чернівецькій області графік погодинних відключень ввели за розпорядженням НЕК "Укренерго" для всіх 18 груп відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. Відключення триватиме приблизно 7 годин на добу.

Фото 12 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Житомирська область

13 грудня, відповідно до команди НЕК "Укренерго" відбулись зміни до графіку погодинних відключень електроенергії на Житомирщині. Вводиться додатково 1 черга відключень. Е/е буде відсутня 3-7 годин. 

Фото 13 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Полтавська область

13 грудня відбулися зміни до графіка погодинних відключень, а саме з 07:33 до 19:00 введена додаткова черга ГПВ. Тобто з 07:33 до 19:00 буде застосовано ГПВ в обсязі 2 черг.

Фото 14 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Кіровоградська область

За розпорядженням "Укренерго" з 12:45 13 грудня внесено зміни до графіка погодинних відключень Кіровоградської області.

Фото 15 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Тернопільська область

13 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень. Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК "Укренерго" вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

Фото 16 — Як вимикають світло в різних регіонах України

Нагадаємо, 13 грудня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. В кількох містах пролунали вибухи. Енергетика по всій Україні перебувала під масованим ударом.

Автор:
Тетяна Гойденко