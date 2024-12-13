Як вимикають світло в різних регіонах України

13 грудня після масованої атаки по всій Україні застосовуються посилені графіки погодинних відключень світла.

Львівська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. Світло відключатимуть відповідно до 6 черг (12 підчерг). Відключення триватиме по 4 години на добу кожної черги.

Івано-Франківська область

13 грудня, на території Івано-Франківської області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило "Прикарпаттяобленерго". Світло відключатимуть відповідно до 6 черг (12 підчерг). В середньому світла не буде 4-5 годин на добу.

Хмельниччина

За даними АТ "Хмельницькобленерго", у пʼятницю, 13 грудня, графік погодинних відключень діятиме з 06:00 до 21:00. З 06:00 до 08:00 та з 19:00 до 21:00 – знеструмлюватиметься одна черга, з 08:00 до 19:00 – дві черги одночасно. В середньому світла не буде по 4-6 годин на добу.

Волинська область

У пʼятницю, 13 грудня, на території Волинської області знову діятиме графік погодинних відключень світла. Постачання електроенергії планують обмежити для всіх черг споживачів, повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго". В середньому е/е не буде по 8 годин на добу

Знеструмлення відбудуться за таким графіком (оновлено):

Рівненська область

13 грудня, на території Рівненської області знову діятиме графік погодинних відключень світла. Постачання електроенергії планують обмежити для всіх черг споживачів, повідомляє ПрАТ "Рівнеобленерго". В середньому е/е буде відсутня 4-5 годин на добу.

Згідно з оновленим у 14:30 графіком, знеструмлення відбудуться:

1 черга – 17:00-21:00;

2 черга – 15:00-19:00;

3 черга – 12:00-17:00;

4 черга – 09:00-13:00;

5 черга – 09:00-12:00;

6 черга – 09:00-11:00.

Черкаська область

13 грудня для населення вимикатимуть світло із 06:00 до 22:00. В середньому світла не буде 4 години. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Одеська область

Від "Укренерго" надійшли нові команди по Одеській області, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні. На Одещині світла не буде в середньому 11 годин.

Київ і Київщина

В Києві також діють оновлені графіки відключень на 13 грудня. Містяни будуть без світла 7-9 годин.

Закарпаття

На Закарпатті після ранішньої атаки також було посилено графік погодинних включень до всіх 6 черг. Е/е буде відсутня від 5 до 8 годин.

Сумська область

У Сумській області графіки погодинних відключень діють у обсязі трьох черг. Середня тривалість відключення прогнозується 6-8 годин.

Дніпропетровська область

За наказом НЕК "Укренерго" сьогодні з 06:00 до 21:00 діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Чернівецька область

У Чернівецькій області графік погодинних відключень ввели за розпорядженням НЕК "Укренерго" для всіх 18 груп відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. Відключення триватиме приблизно 7 годин на добу.

Житомирська область

13 грудня, відповідно до команди НЕК "Укренерго" відбулись зміни до графіку погодинних відключень електроенергії на Житомирщині. Вводиться додатково 1 черга відключень. Е/е буде відсутня 3-7 годин.

Полтавська область

13 грудня відбулися зміни до графіка погодинних відключень, а саме з 07:33 до 19:00 введена додаткова черга ГПВ. Тобто з 07:33 до 19:00 буде застосовано ГПВ в обсязі 2 черг.

Кіровоградська область

За розпорядженням "Укренерго" з 12:45 13 грудня внесено зміни до графіка погодинних відключень Кіровоградської області.

Тернопільська область

13 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень. Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК "Укренерго" вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

Нагадаємо, 13 грудня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. В кількох містах пролунали вибухи. Енергетика по всій Україні перебувала під масованим ударом.