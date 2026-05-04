Лидеры украинского бизнеса
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

Как быстро украинцы находят работу и что усложняет этот процесс – исследование OLX.

женщина задумчиво работает за ноутбуком
Долгое ожидание ответа и сложные этапы рекрутации. / Freepik

OLX Работа опрос среди 1 648 человек, которые находятся в поиске работы или имели такой опыт. Из них 47% оценивают его как нейтральный, и 29% свой опыт поиска работы считают отрицательным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Из положительных моментовбольшинство опрошенных находили работу менее чем за 3 месяца (30% трудоустроились за 1 месяц, 25% – за 1-3 месяца). Вместе с тем 10% искали работу в течение 3-6 месяцев и даже полгода.

Однако при этом есть доля тех, кто искал работу 3-6 месяцев (10%) или более полугода (13%).

Сообщается, что такие сроки были вызваны, в частности, ожиданием ответа от работодателей. 38% респондентов отметили, что им редко предоставляли обратную связь, 22% вообще почти никогда ее не получали. 57% опрошенных получали ответ в течение 1-2 дней, 19% сказали о 3-5 днях. В то же время 24% ждали решения представителей компаний неделю и больше.

Поэтому обычно кандидаты ищут сразу несколько вакансий, чтобы получить большую вероятность получить ответ. При этом 60% опрошенных представляются на 1-5 вакансий, 12% рассылают резюме одновременно на 6-10% позиций.

Примечательно, что 28% респондентов очень или скорее недовольны, как потенциальный работодатель с ними коммуникирует. Речь идет не только о скорости ответа, но и тоне, ясности, четкости. 53% оценивают данный показатель нейтрально, а вот 19% удовлетворены таким общением.

Трудно подготовить резюме

Подготовка резюме обычно является первым этапом в процессе трудоустройства. Как оказалось, для большинства – самым легким. 30% респондентов заявили, что им не составляло труда подготовить этот документ. А вот 26% опрошенных вообще никогда его не готовили.

Но были и такие, кто испытывал такие трудности. Из них 40% сообщили о том, что им сложно было описать свой опыт и достижения, 36% не понимали ожидания работодателей и не знали, что нужно прописать, 29% не могли приспособить резюме под различные вакансии, 28% испытывали трудности со структурой самого резюме.

Неясные вакансии и длительный процесс

45% респондентов отметили, что наибольшей проблемой является нечеткое описание вакансии. Речь идет о полноте информации: исчерпывающие ли данные о должностных обязанностях, условиях работы, оплате труда и т.д. Если такая информация отсутствует, работодатель может изменять условия на разных этапах трудоустройства, о чем сообщили 21% опрошенных.

Также украинцы, которые ищут работу, сообщают о затянутом этапе рекрутации. 19% говорят о длинных промежутках времени между разными этапами найма (ответ на резюме, собеседование, ожидание результатов собеседования и т.д.). 9% отметили, что самих этапов бывает слишком много (например, 3 и более собеседования, несколько тестовых заданий).

Кстати, более 46% участников опроса отказывались от вакансии именно из-за сложного или затянувшегося процесса трудоустройства .

Опрошенные также указывали на неактуальность номеров телефона в вакансиях, нежелание работодателей трудоустраивать людей определенного возраста, несоответствие информации во вакансиях реальности.

Понятность описания вакансий, указание зарплаты, оперативный ответ (даже в случае отказа), тон коммуникации – то, что по мнению кандидатов, работодателям следует учитывать, чтобы сделать поиск работы более простым и менее стрессовым.

Важные аспекты выбора вакансии

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются кандидаты при поиске работы, у них четко определены приоритеты при выборе вакансий. Важнейшим фактором остается уровень заработной платы – его указали 72% опрошенных. В пятерку ключевых критериев также входят: график работы (его гибкость или стабильность) – 59%, расположение и близость к месту жительства – 51%, информативность и понятность описания вакансии – 37%, а также формат работы (удаленный, гибридный или офисный) – 31%.

"Это исследование очень точно отражает реалии современного рынка труда, особенно в сегменте рабочих специальностей. Наиболее заметен разрыв между ожиданиями работодателей и реальным поведением кандидатов. Компании часто строят процессы найма, рассчитанные на совсем другой рынок - тот, которого уже не существует, - отмечает Мария Абдулина, руководитель . работодателям: там, где нет критической необходимости в резюме, стоит заменить его на краткую анкету с вопросами именно о том, что действительно важно для конкретной роли .

По словам эксперта, существует и стратегический аспект, который не стоит недооценивать: рынок труда претерпел существенные изменения, и традиционные подходы уже не работают. В условиях дефицита кадров работодателям приходится изменять фокус и научиться "презентовать" себя кандидатам так же, как раньше это делали сами кандидаты. Это предполагает инвестиции в бренд работодателя, налаживание быстрой, прозрачной и уважительной коммуникации, а также открытость для разных групп населения. В частности, принципы DEI (разнообразие, равенство и инклюзия) следует рассматривать не как тренд, а как эффективный инструмент для расширения круга потенциальных кандидатов.

Количество отзывов на популярные вакансии в Украине продолжает расти, что свидетельствует об усилении конкуренции среди кандидатов. Наибольший интерес вызывают позиции, позволяющие работать онлайн или удаленно.

Автор:
Ярослава Тюпка