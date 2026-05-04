Як швидко українці знаходять роботу і що ускладнює цей процес – дослідження OLX

OLX Робота провели опитування серед 1 648 осіб, які перебувають у пошуку роботи або мали такий досвід. З них 47% оцінюють його як нейтральни й, 29% свій досвід пошуку роботи вважають негативним.

З позитивних моментів – більшість опитаних знаходили роботу менше, ніж за 3 місяці (30% працевлаштувались за 1 місяць, 25% – за 1-3 місяці). Разом із тим 10% осіб шукали роботу впродовж 3-6 місяців і навіть півроку.

Однак при цьому є частка тих, хто шукав роботу більше пів року (13%).

Повідомляється, що такі терміни були викликані, зокрема, довгим очікуванням відповіді від роботодавців. 38% респондентів відзначили, що їм рідко надавали зворотній зв’язок, 22% взагалі майже ніколи його не отримували. 57% опитаних отримували відповідь впродовж 1-2 днів, 19% сказали про 3-5 днів. Водночас 24% чекали на рішення представників компаній тиждень і більше.

Тому зазвичай кандидати шукають одразу кілька вакансій, щоб мати більшу ймовірність отримати відповідь. При цьому 60% опитаних подаються на 1-5 вакансій, 12% розсилають резюме одночасно на 6-10% позицій.

Знаково, що 28% респондентів дуже або скоріше незадоволені, як потенційний роботодавець з ними комунікує. Йдеться не лише про швидкість відповіді, а й тон, ясність, чіткість. 53% оцінюють даний показник нейтрально, а от 19% задоволені таким спілкуванням.

Чи важко підготувати резюме

Підготовка резюме зазвичай є першим етапом у процесі працевлаштування. Як виявилось, для більшості – найлегшим. 30% респондентів заявили, що їм не складно було підготувати цей документ. А от 26% опитаних взагалі його ніколи не готували.

Але були й такі, хто мав такі труднощі. З них 40% повідомили про те, що їм складно було описати свій досвід і досягнення, 36% не розуміли очікування роботодавців і не знали, що саме треба прописати, 29% не могли пристосувати резюме під різні вакансії, 28% мали труднощі зі структурою самого резюме.

Неясні вакансії та довготривалий процес

45% респондентів зауважили, що найбільшою проблемою є нечіткий опис вакансії. Йдеться про повноту інформації: чи вичерпні дані про посадові обов’язки, умови роботи, оплату праці тощо. Якщо така інформація відсутня, роботодавець може змінювати умови на різних етапах працевлаштування, про що повідомили 21% опитаних.

Також українці, які шукають роботу, повідомляють про затягнутий етап рекрутації. 19% говорять про довгі проміжки часу між різними етапами найму (відповідь на резюме, співбесіда, очікування результатів співбесіди і т.д.). 9% зауважили, що самих етапів буває надто багато (наприклад, 3 і більше співбесіди, кілька тестових завдань тощо).

До речі, понад 46% учасників опитування відмовлялися від вакансії саме через складний або затягнутий процес працевлаштування.

Опитувані також вказували на неактуальність номерів телефону у вакансіях, небажання роботодавців працевлаштовувати людей певного віку, невідповідність інформації у вакансії реальності.

Зрозумілість опису вакансій, вказування зарплати, оперативна відповідь (навіть у разі відмови), тон комунікації – те, що на думку кандидатів, роботодавцям варто враховувати, щоб зробити процес пошуку роботи простішим і менш стресовим.

Важливі аспекти вибору вакансії

Попри труднощі, з якими стикаються кандидати під час пошуку роботи, вони мають чітко визначені пріоритети при виборі вакансій. Найважливішим фактором залишається рівень заробітної плати – його зазначили 72% опитаних. До п’ятірки ключових критеріїв також входять: графік роботи (його гнучкість або стабільність) – 59%, розташування та близькість до місця проживання – 51%, інформативність і зрозумілість опису вакансії – 37%, а також формат роботи (віддалений, гібридний чи офісний) – 31%.

“Це дослідження дуже точно відображає реалії сучасного ринку праці, особливо в сегменті робітничих спеціальностей. Найбільш помітним є розрив між очікуваннями роботодавців і реальною поведінкою кандидатів. Компанії часто будують процеси найму, розраховані на зовсім інший ринок – той, якого вже не існує, – зазначає Марія Абдуліна, керівниця напряму OLX Робота. – З того, що потрібно врахувати роботодавцям: там, де немає критичної необхідності у резюме, варто замінити його на коротку анкету з питаннями саме про те, що справді важливо для конкретної ролі. Так само важливо чітко формулювати вимоги – і для себе, і у вакансії: в одному оголошенні не повинно бути зашито п'ять посад і спроба знайти “багаторукого” спеціаліста”.

За словами експертки, існує й стратегічний аспект, який не варто недооцінювати: ринок праці зазнав суттєвих змін, і традиційні підходи вже не працюють. В умовах дефіциту кадрів роботодавцям доводиться змінювати фокус і навчитися “презентувати” себе кандидатам так само, як раніше це робили самі кандидати. Це передбачає інвестиції у бренд роботодавця, налагодження швидкої, прозорої та шанобливої комунікації, а також відкритість до різних груп населення. Зокрема принципи DEI (різноманіття, рівність та інклюзія) варто розглядати не як тренд, а як ефективний інструмент для розширення кола потенційних кандидатів.

