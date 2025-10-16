Запланована подія 2

Как электромобили влияют на энергосистему Украины: какая нагрузка

Электромобили не повлекут за собой перегрузку энергосистемы

Имеющийся парк электромобилей в Украине, потребляя около 0,6% от общего потребления электроэнергии, не способен создать угрозы для энергосистемы. Даже удвоение или утроение количества до 0,6 млн авто поднимет потребление до уровня около 1,9%, что также не является критическим.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

По данным аналитиков, по состоянию на октябрь 2025 года в Украине зарегистрировано   193,5 тыс. электрических транспортных средств, из которых   98% – легковые электромобили, а остальные – коммерческие модели группы LCV.

Среднее потребление электроэнергии электромобилем составляет:

  • 16,8 кВтч на 100 км летом ,
  • 21,8 кВт·ч зимой.
Средний пробег   для типичного украинского BEV составляет 12 800 км в год .

Энергопотребление электромобилей

Имея пробег и среднее потребление, можно определить суточную, месячную и годовую потребность парка в электроэнергии:

  • Среднесуточное потребление:
  • летний период —   1 141 МВт·год,
  • зимний период   1 480 МВт·час
  • Среднемесячное потребление:
  • летний период —   34,7 ГВт·год,
  • зимний период   45,0 ГВт·час

Следовательно, годовая потребность в формате "на движение", с учетом сезонности, составляет 468 ГВт·ч.   Однако эта величина показывает потребление в формате "от батареи до колес плюс бортовое оборудование", но не учитывает непременно присутствующие сопутствующие расходы. Это КПД инверторов и зарядных устройств, работа систем охлаждения и подогрева батареи, где теряется в среднем 10-15% энергии. Применяя усредненный коэффициент в 12%, мы получаем, что реальный спрос украинского парка электромобилей на энергию из сети составляет около   524 ГВт·год   в год. Именно это число отражает их полное влияние на энергосистему.

Для сравнения это примерно равно объему суммарного электропотребления по всей Украине в течение 1,5 зимнего дня, или около 1,5 - 2 летних дней.

Украинская генерация: хватит   " света"?

По данным портала Energy Map ,   производство и потребление электроэнергии в Украине менялось из-за войны, разрушения инфраструктуры и оккупации части мощностей:

  • 2020 г.   - произведено 148,9 ТВтч, потреблено 116,2 ТВтч
  • 2021 г.   - произведено 156,6 ТВтч, потреблено 125,7 ТВтч
  • 2022 г.   - произведено 113,5 ТВтч, потреблено 86,0 ТВтч
  • 2023 г.   — произведено 105,8 ТВтч, потреблено 83,2 ТВтч

По сравнению с этими масштабами годовое потребление всеми электромобилями (524 ГВт·ч) составляет только   0,63%   от потребленной в 2023 году.

Для сравнения: бытовой сектор страны потреблял в ближайшие годы около   30 ТВтч   в год, промышленность - свыше   50 ТВтч.

То есть все электромобили вместе потребляют близко   1,75% от бытового   потребление страны.

Аналитики прогнозируют, что если темпы роста электромобильного парка сохранятся на уровне   +50 тыс. авто ежегодно, к 2030 году в Украине будет около   450-500 тыс. электромобилей.

Их потребность в энергии составит около   1,35 ТВт·год   в год – около 1,3 процента от генерации уровня 2023 года.

Напомним, общенациональный средний показатель количества легковых электромобилей на 1000 человек в Украине составляет 4,5 единицы. Киев и Львовская область почти в три раза превышают средний показатель по стране.

Спрос на электромобили в Украине растет каждый год. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Светлана Манько