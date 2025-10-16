Как электромобили влияют на энергосистему Украины: какая нагрузка

Имеющийся парк электромобилей в Украине, потребляя около 0,6% от общего потребления электроэнергии, не способен создать угрозы для энергосистемы. Даже удвоение или утроение количества до 0,6 млн авто поднимет потребление до уровня около 1,9%, что также не является критическим.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

По данным аналитиков, по состоянию на октябрь 2025 года в Украине зарегистрировано 193,5 тыс. электрических транспортных средств, из которых 98% – легковые электромобили, а остальные – коммерческие модели группы LCV.

Среднее потребление электроэнергии электромобилем составляет:

16,8 кВтч на 100 км летом ,

, 21,8 кВт·ч зимой.

Средний пробег для типичного украинского BEV составляет 12 800 км в год .

Энергопотребление электромобилей

Имея пробег и среднее потребление, можно определить суточную, месячную и годовую потребность парка в электроэнергии:

Среднесуточное потребление:

летний период — 1 141 МВт·год,

зимний период 1 480 МВт·час

Среднемесячное потребление:

летний период — 34,7 ГВт·год,

зимний период 45,0 ГВт·час

Следовательно, годовая потребность в формате "на движение", с учетом сезонности, составляет 468 ГВт·ч. Однако эта величина показывает потребление в формате "от батареи до колес плюс бортовое оборудование", но не учитывает непременно присутствующие сопутствующие расходы. Это КПД инверторов и зарядных устройств, работа систем охлаждения и подогрева батареи, где теряется в среднем 10-15% энергии. Применяя усредненный коэффициент в 12%, мы получаем, что реальный спрос украинского парка электромобилей на энергию из сети составляет около 524 ГВт·год в год. Именно это число отражает их полное влияние на энергосистему.

Для сравнения это примерно равно объему суммарного электропотребления по всей Украине в течение 1,5 зимнего дня, или около 1,5 - 2 летних дней.

Украинская генерация: хватит " света"?

По данным портала Energy Map , производство и потребление электроэнергии в Украине менялось из-за войны, разрушения инфраструктуры и оккупации части мощностей:

2020 г. - произведено 148,9 ТВтч, потреблено 116,2 ТВтч

- произведено 148,9 ТВтч, потреблено 116,2 ТВтч 2021 г. - произведено 156,6 ТВтч, потреблено 125,7 ТВтч

- произведено 156,6 ТВтч, потреблено 125,7 ТВтч 2022 г. - произведено 113,5 ТВтч, потреблено 86,0 ТВтч

- произведено 113,5 ТВтч, потреблено 86,0 ТВтч 2023 г. — произведено 105,8 ТВтч, потреблено 83,2 ТВтч

По сравнению с этими масштабами годовое потребление всеми электромобилями (524 ГВт·ч) составляет только 0,63% от потребленной в 2023 году.

Для сравнения: бытовой сектор страны потреблял в ближайшие годы около 30 ТВтч в год, промышленность - свыше 50 ТВтч.

То есть все электромобили вместе потребляют близко 1,75% от бытового потребление страны.

Аналитики прогнозируют, что если темпы роста электромобильного парка сохранятся на уровне +50 тыс. авто ежегодно, к 2030 году в Украине будет около 450-500 тыс. электромобилей.

Их потребность в энергии составит около 1,35 ТВт·год в год – около 1,3 процента от генерации уровня 2023 года.

Напомним, общенациональный средний показатель количества легковых электромобилей на 1000 человек в Украине составляет 4,5 единицы. Киев и Львовская область почти в три раза превышают средний показатель по стране.

